Hoooooooooldt. Stop. Sådan lyder det gode råd til de virksomheder, der har tænkt sig at give deres medarbejdere en lille juleoverraskelse.

Afsenderen er revisionshuset BDO – og rådet bliver faktisk givet, fordi det er til gavn for lønmodtagerne.

Forklaringen skal ifølge Finans.dk findes i den finanslov for 2021, der for få dage blev præsenteret af finansminister Nicolai Wammen.

Her blev der nemlig midlertidigt åbnet op for, at arbejdsgivere kan give skattefrie gavekort til hoteller, oplevelser eller restauranter – normalt ville modtagerne skulle betale skat af dem.

Derfor opfordrer BDO de virksomheder, der eksempelvis har aflyst julefrokosten, men alligevel vil give deres medarbejdere mulighed for at hygge sig via et gavekort til en restaurant, til, at de først giver sådan en gave i 2021.

Revisionshuset forventer, at den midlertidige skatteunddragelse på gavekort kommer til at gælde fra 1. januar til 31. december næste år.

Der er dog to krav, der skal overholdes: Beløbet skal være under 1.200, og gavekortet skal ikke kunne ombyttes til kontanter.

Fordi vi allerede er et stykke inde i december, er BDO dog bange for, at mange firmaer ikke kan nå at agere efter den lille julegavefinte i finansloven.

»Tiltaget med gavekort er rigtig godt, men det kommer desværre nok for sent. Medmindre vi også har corona til næste jul, så får gavekortene næppe den udbredelse, som de ellers kunne have fået,« siger Henning Boye Hansen.