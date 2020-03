Der er mangel på testudstyr i Region Syddanmark. Lørdag meddelte regionen, at mangel på de reagenser, der bruges til at teste for corona, har fået regionen til at stoppe alle test for coronavirus blandt sundhedspersonalet.

Ifølge regionen er problemet, at leverancen fra den sjællandske producent Roche Diagnostics ikke kommer.

Men i Odense leverer virksomheden PentaBase i øjeblikket ugentligt mellem 100.000 og 200.000 reagenser til udlandet, hvor de bruges til at teste for corona.

Derudover ejer virksomheden 14 Real-Time PCR-maskiner, der af WHO anbefales til at teste for coronavirus.

Har det nødvendige testudstyr

Direktør Ulf Bech Christensen forklarer, at han allerede ved denne uges begyndelse henvendte sig til myndighederne for at få den godkendelse, det kræver, men at han ikke har hørt fra dem endnu.

- Den endelige godkendelse kan vi først få, når vi har prøvet det af på patienter. Vi har henvendt os til Statens Serum Institut, Sundhedsministeriet og regionen for at se, om vi kan få adgang til patienterne, siger han til TV 2/Fyn.

Normalt fokuserer PentaBase forretningen på udstyr til kræftbehandling, men Ulf Bech Christensen forventer ikke, at det vil tage lang tid at være klar til at hjælpe med at teste for coronavirus, hvis virksomheden får adgang. For reagenser og testmaskiner er de samme.

Klar til at teste nu

- Lige så snart vi får adgang til patientmateriale, er vi klar til at gå i gang. Om det så tager en dag eller en uge, før vi har produceret overbevisende data, det kan man ikke forudsige. Men vi forventer, det vil gå hurtigt, vurderer direktøren.



Hvis myndighederne er interesserede i at samarbejde med PentaBase, er direktøren klar til både at flytte testudstyret ud på hospitalerne eller foretage undersøgelserne hos virksomheden i Odense.

- Men det kræver, at vi kommer i dialog med sundhedsmyndighederne om, hvordan vi skal gøre, siger Ulf Bech Christensen til TV 2/Fyn.

Venter stadig på svar fra myndighederne

Direktøren håber, sundhedsmyndighederne reagerer på hans henvendelse. Indtil videre har han kun opnået, at formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), har videresendt hans mail, og fra Sundhedsstyrelsen modtog han et auto-svar på mail, at han på grund af corona-situationen kunne forvente længere svartid.

- Vi må se, om myndighederne kan lide, hvad vi har, eller om de vender tomlen ned. Det er fair nok, hvis der er noget, vi ikke lever op til. For det er ikke vores normale område, så jeg kan ikke være sikker, siger Ulf Bech Christensen til TV 2/Fyn.

Ifølge direktøren kan PentaBase stille 18 medarbejdere til rådighed for sundhedsvæsnet, hvis det ønskes.