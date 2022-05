Aalborg-virksomheden Sanistål går i seng med Blackstone.

Blackstone, som er den amerikanske kapitalfond, der kom voldsomt i vælten for sine forretningsmetoder.

Fonden har nemlig tjent stort på at opkøbe ejendomme, renovere dem og skyde huslejen i vejret.

Det fik i 2020 politikerne til at skride til handling og vedtage den omstridte Blackstone-lov, som besværliggør den ellers lukrative finte.

Nu har Sanistål altså valgt at sælge deres hovedsæde i Aalborg til virksomheden Mileway, som ejes af kapitalfonden, for 100 millioner kroner.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Men at Blackstone tidligere har været genstand for kritik og voldsom politisk debat, er ikke noget, der har givet panderynker hos administrerende direktør Claudio Christensen.

»Vi havde ikke rigtig nogen betænkeligheder ved Blackstone. De har været meget ordentlige i hele processen og en fornøjelse at arbejde med,« siger han og fortsætter:

Administrerende direktør Claudio Christensen forklarer, at de i salgsprocessen har prioriteret at undgå russiske forbindelser, og at han er meget tilfreds med salget til Blackstone. Foto: Sanistål

»Vi har valgt dem, selvom der egentlig var andre interesserede, fordi de andre langt ude havde forbindelse til russiske banker, og vores hovedfokus var ikke at blive fanget i den fælde.«

Overdragelsen af ejerskabet skete 26. april, og Sanistål vil fremover leje sig ind i lokalerne.

Salget giver virksomheden en avance på omkring 34 millioner kroner, som ikke påvirker virksomhedens forventede omsætning for 2022, som ligger omkring 3,5 milliarder kroner.