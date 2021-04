Ville du cykle eller gå på arbejde, hvis det betød, at du fik 2000 kroner i bonus?

Det lyder måske som et tænkt og urealistisk scenarie, men ikke desto mindre er det lige præcis den overvejelse, som en række danske medarbejdere har skullet gøre sig.

I den vestjyske virksomhed VM Tarm har man nemlig lavet følgende ordning:

Hvis du går eller tager cyklen på arbejde minimum 100 gange på ét år, vil du få en lønbonus på 2.000 kroner.

Det skriver DI Business.

Hos VM Tarm, der har 230 ansatte og producerer tankvogne til transport, er tilbuddet blevet taget godt imod, og ifølge den administrerende direktør kæmper de ansatte nu om at cykle og gå mest muligt.

»Vi vil gerne have medarbejderne til at gå eller cykle mere til arbejde. Dels for deres sundheds skyld, dels af hensyn til klimaet. Tiltaget er blevet taget rigtig godt imod af medarbejderne. Der er gået sport i at se, hvem der cykler og går mest,« fortæller direktøren Holger Ross Lauritsen.

Udbetalingen af bonussen sker 31. september, og forventningen er, at mindst 100 af de 230 medarbejdere har nået målet.

Allerede nu, mere end fem måneder før slutdatoen, har 13 personer nået de 100 dage.