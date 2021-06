Det kniber gevaldigt med at skaffe kvalificeret arbejdskraft i metalindustrien.

Og for en virksomhed har det resulteret i en lidt utraditionel metode til at øge antallet af medarbejdere.

I Pakma i Korsør er direktør Leo Hulstrøm nemlig selv trukket i arbejdstøjet, skriver jernindustri.dk.

Han har stadig direktøransvaret og godkender de store beslutninger, men nu hjælper han altså også til på gulvet for at få det hele til at løbe rundt.

»Det er faktisk rigtig dejligt ikke at sidde hele dagen foran skærmen. Jeg kan stadig håndtere de 16 maskiner, vi har. Og faktisk kunne jeg godt se dette som en permanent ordning, selvom vi får besat de ledige job,« siger Leon Hulstrøm til jernindustri.dk.

Virksomheden har aktuelt 12 ansatte, men søger efter fem til seks yderligere.

Og det er de altså langt fra alene om.

Ifølge en undersøgelse lavet af Tekniq Arbejdsgiverne har 18 procent af arbejdsgivere i metalbranchen forgæves forsøgt at rekruttere arbejdskraft i april.

Der mangler især smede, industriteknikere, svejsere, landbrugsmekanikere og lærlinge.

Dansk Erhverv har været ude og advare om, at mangel på arbejdskraft er et problem i flere brancher, og at det kan sætte en stopper for den vækst, Danmark ellers kunne forvente.

»Der er brug for både her og nu og langsigtede tiltag til at sikre, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de har og får brug for,« udtalte Brian Mikkelsen tidligere på måneden til Ritzau.