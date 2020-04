Coronakrisen har kostet mange tusinde danskere jobbet, og denne tid anses derfor nok ikke som den bedste timing for at kaste sig ud i et huskøb.

Derfor har husbyggerfirmaet Huscompagniet nu udarbejdet en strategi, som skal få danskerne til at kaste sig ud i en bolighandel.

Virksomheden har lanceret en slags hjælpepakke, der betyder, at man kan få økonomisk hjælp til at dække huslejen, hvis man bliver arbejdsløs. Det skriver Finans.

Hjælpepakken inkluderer en rabatordning, der fungerer således, at hvis man har bestilt hus i Huscompagniet eller ikke kan sælge sit hus - og man mister sit arbejde - kan man få 10.000 kroner om måneden udbetalt som hjælperabat i op mod seks måneder.

Hjælpepakken inkluderer desuden, at man kan annullere sit køb af et nybygget hus, såfremt byggetilladelsen endnu ikke er givet, mens man også kan udskyde sit byggeri i et halvt år.

Derudover kan danskere, der vælger at købe et nybygget hus, inden de har fået solgt deres nuværende, også få op til 10.000 kroner om måneden i et halvt år. Penge, som skal sikre, at der er råd til at betale den dobbelte husleje.

»Vi vil gerne hjælpe vores kunder, hvis de bliver arbejdsløse. Og så tager vi denne investering, så vores kunder får en tryghed, og så vi kan fastholde flest mulige arbejdspladser hos os som muligt,« siger Martin Ravn-Nielsen, adm. direktør for Huscompagniet, til Finans.

»Der er stadig mange kunder i vores butik, og lysten er der til at købe. Men vi kan mærke, at vi skal give dem en ekstra tryghed. Med denne her garanti kan man få en familie til at sige ’så gør vi det’, når man sikrer, at den basale logistik kan gå op – nemlig at man skal have tag over hovedet. Og det understøtter vores forretning,« fortsætter han.

Interessen for at købe hus og lejlighed er da også dalet tydeligt i den senenste måned.

Finans kunne således i sidste uge citere nyligt offentliggjorte tal fra Boligsiden.dk, som viste, at coronakrisen har medført, at handelsaktiviteten er faldet med 19,8 procent den seneste måned og med 17,3 procent. sammenlignet med marts 2019.

Og det er altså derfor, at Huscompagniet kaster sig ud i førnævnte hjælpepakke, som - hvis krisen fortsætter - potentielt kan blive en dyr affære for virksomheden, der i 2018 havde en omsætning på 3,3 milliarder kroner samt et overskud på 90 millioner.

Martin Ravn-Nielsen påpeger over for Finans, hjælpepakken er et forsøg på at holde hjulene i gang gennem krisen. Han afviser at udtale sig om forventningerne til 2020-regnskabet.