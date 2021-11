De fleste af os har en varm seng at komme hjem til, når vinteren kommer.

Men det har de hjemløse i Aarhus ikke. Derfor er mange afhængige af nætter på herberger, hvor de kan få varmen, en seng at sove i og et måltid mad over natten.

Men på Aarhus Vinterherberg, der hvert år fra midt november til marts lukker hjemløse migranter ind i varmen, er de i risiko for at måtte afvise de hjemløse i døren.

De mangler nemlig frivillig arbejdskraft, og det er efterhånden meget akut, siger lederen af Aarhus Vinterherberg, Søren Christensen.

»Hvis ikke vi får to nattefrivillige ind, så er vi nødt til at lukke. Fredag, lørdag og søndag denne uge har vi kun en enkelt, og det går ikke,« siger han til B.T.

Det går ud over de hjemløse, der i stedet må sove ude i kulden i parkeringshuse eller i deres biler, fortæller Søren Christensen.

De fleste hjemløse, der kommer hos dem, er folk fra Polen og Rumænien, der har lovligt ophold i Danmark.

Alle får en varm seng at sove i og et måltid mad. Om morgenen får de morgenmad, og så bliver de lukket ud på gaden igen.

Søndag aften var første åbningsdag på herberget, og her kom der seks hjemløse. De forventer i løbet af vinteren at nå op på omkring 15 hjemløse om natten i gennemsnit. I alt har de plads til 22.

Hvis altså det lykkes dem at få ansat flere frivillige.

»Jeg ved ikke, hvorfor vi mangler så mange i år. Måske er det, fordi folk er begyndt at blive nervøse over den nye coronabølge,« siger Søren Christensen.

Han håber, at han i løbet af de næste par dage kan få fat i flere frivillige hænder, så vinterherberget kan holde åbent hver aften fremadrettet.

»Det er så synd for de hjemløse, for vinteren kommer nu, og det bliver rigtig koldt. Vi vil rigtig gerne holde åbent for dem.«