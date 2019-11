Fredag falder der tøsne flere steder, fortæller meteorolog. Imens bliver første søndag i advent solrig.

Sneflokke kommer ikke ligefrem vrimlende, men under alle omstændigheder vil mange opleve vinterens første sne fredag.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Erik Hansen tidligt fredag morgen.

- I øjeblikket har vi et ret udbredt nedbørsområde, som ligger fra Nordfyn og hele vejen op igennem Jylland, og der er også regn nogle steder på Sjælland.

- I Jylland er der de fleste steder tale om slud og tøsne, som nedbøren er gået over i, og det vil også ske i resten af landet her i løbet af formiddagen, hvor temperaturerne faktisk falder, siger Erik Hansen.

Fredag morgen ligger temperaturerne på omkring en grad i Jylland og fire-fem grader på Sjælland.

- Men temperaturerne vil altså falde ret hurtigt her i løbet af de næste timer, siger han kort før klokken 05.30.

- Og så kan nedbøren altså gå over i det her slud og tøsne. Og når jeg siger tøsne, er det fordi, at vi ikke forventer, at det er noget, som bliver liggende. Det vil nok mest falde som noget smat på vejene, siger meteorologen.

- Om ikke andet kan vi få nogle hvide græsplæner ud af det, tilføjer han.

Ifølge Erik Hansen vil der være størst sandsynlighed for sne i den nordlige og østlige del af landet, mens der vil være størst sandsynlighed for regn i syd og vest.

- Det bliver en kølig dag, og samtidig bliver det meget blæsende, siger han.

Allerede i løbet af fredag formiddag kommer der en opklaring vest fra, og den breder sig øst over til hele landet i løbet af dagen.

- Og det er faktisk startskuddet til nogle kolde og flotte dage her i weekenden, hvor vi vil få nogen sol. Lokalt kan der komme enkelte byger, men de fleste vil opleve tørt vejr med nogen sol, siger Erik Hansen.

Lørdag vil dagtemperaturerne ligge på mellem to og fem grader, og vinden vil være svag til jævn fra vest og nordvest.

Når det første lys skal tændes i adventskransen søndag, vil det igen blive til tørt og solrigt vejr.

- Måske kan der komme nogle lokale byger i sydvest og andre steder, men det væsentlige er, at der kommer sol. Den har vi ikke set meget til på det seneste, så det er om at nyde den, siger meteorologen.

/ritzau/