Danskerne har et hemmeligt våben. En gammel tradition for at få det bedste ud af kolde, våde og mørke måneder.

»Og det våben får vi mere end nogensinde brug for i år,« lyder det fra Meik Wiking, stifter og direktør i Institut for Lykkeforskning.

For midt i vores eufori af fællessang og samfundssind nåede vi måske i foråret lige at snuse lidt til de negative følelser. Men først på pressemødet i fredags blev den nye fjende for alvor konkret, da statsministeren gav den et navn.

»33 nye coronarelaterede ord er blevet tilføjet det danske sprog,« indledte Mette Frederiksen pressemødet: »Jeg tror, der mangler et: Coronatrist.«

Bekymring for ens sundhed. Mindre kontakt til familie og venner. Usikkerhed om økonomi og job. Begrænsninger eller helt forbud mod de aktiviteter, der normalt giver en glæde og energi.

»Man behøver ikke at være lykkeforsker for at forstå, at det underminerer vores trivsel,« siger Meik Wiking.

Han gør ellers netop det; forsker i lykke. Et begreb, der i sig selv er svært at spørge folk om: 'Hvor lykkelig er du?'

Derfor spørger han i stedet til nogle af de forhold i livet, man ved er afgørende for vores lykke for eksempel: 'Hvor tilfreds er du med dine sociale relationer?'

Teknologier som Skype og Facetime giver os muligheden for at pleje vores relationer, selvom vi ikke kan være sammen. Foto: YVES HERMAN Vis mere Teknologier som Skype og Facetime giver os muligheden for at pleje vores relationer, selvom vi ikke kan være sammen. Foto: YVES HERMAN

»Vores relationer giver et godt indblik i vores generelle trivsel,« siger han, og netop derfor er vores trivsel lige nu under ekstra pres:

»Nu må vi så ikke se hinanden, som vi plejer.«

I en undersøgelse, som YouGov har lavet for B.T., svarer flere end hver tredje af et repræsentativt udsnit af danskerne, at de er helt eller delvis enige i, at de lige nu – på grund af coronaepidemiens restriktioner – i højere grad end normalt frygter de mørke efterårs- og vintermåneder.

Samtidig svarer hver fjerde i undersøgelsen, at deres humør enten er blevet dårligere eller meget dårligere den seneste måned.

Det er en meningsfyldt aktivitet at gå i køkkenet og for eksmepel bage brød eller lave god mad til andre - eller bare dig selv. Mange danskere stiftede da også kendskab med en god gammel kending i foråret: surdejen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Det er en meningsfyldt aktivitet at gå i køkkenet og for eksmepel bage brød eller lave god mad til andre - eller bare dig selv. Mange danskere stiftede da også kendskab med en god gammel kending i foråret: surdejen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Men faktisk er vi i Danmark bedre rustet til at komme helskindet igennem det næste halve års mørke, mener Meik Wiking.

Og her kommer den gamle danske tradition ind i billedet. Hygge.

»Hyggevåbnet. Dét har vi i Danmark i mange hundrede år tyet til, når det bliver koldt, mørkt og vådt udenfor. Vi forsøger at få det bedste ud af den situation, vi er i. Vi bliver indenfor, spiller brætspil og laver simremad,« siger han.

Globalt set har vi den fordel i Danmark, at vi ikke er ramt ekstremt hårdt af epidemien. Vi har endnu ikke været lukket helt ned med udgangsforbud eller oplevet en voldsom overdødelighed.

Vi er - måske - verdensmestre i at rykke indenfor og 'hygge', når det bliver koldt, mørkt og vådt udenfor. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Vi er - måske - verdensmestre i at rykke indenfor og 'hygge', når det bliver koldt, mørkt og vådt udenfor. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Men derudover har vi også nogle andre fordele i Danmark, som gør, at vi er mindre fanget i coronaens halsgreb.

»Vi er et af de lande i Europa, som har flest kvadratmeter per indbygger, og samtidig har vi en tradition for at gøre meget ud af vores hjem,« siger Meik Wiking.

Vi har med andre ord nogle ret gode forudsætninger for at skulle være meget hjemme. Så skal der bare fyldes på med nogle aktiviteter, der giver os glæde og mening.

»Hvis du vil øge din trivsel, skal du gøre noget aktivt, meningsfuldt sammen med andre,« siger han.

Svampejagt er et hattrick til bedre trivsel. Du er aktivt, gør noget meningsfyldt sammen med andre. Foto: Henning Bagger Vis mere Svampejagt er et hattrick til bedre trivsel. Du er aktivt, gør noget meningsfyldt sammen med andre. Foto: Henning Bagger

Det kan selvfølgelig været lidt sværere med de restriktioner, der blev annonceret i fredags – men ikke umuligt.

»Men man må jo gerne komme ud og mødes i mindre grupper,« siger han og foreslår en svampetur i skoven med familien eller nogle venner som en aktivitet, der både er aktiv, meningsgivende og social:

»En svampetur kunne være et hattrick for din trivsel.«

Selv var han én af dem, der i foråret brugte mere tid i køkkenet og læste flere bøger, end han plejer.

Når man ikke kan rejse ud og opleve, kan man bruge bøgeer til at rejse i tid og sted. Foto: Linda Kastrup Vis mere Når man ikke kan rejse ud og opleve, kan man bruge bøgeer til at rejse i tid og sted. Foto: Linda Kastrup

»Når man er begrænset i at kunne rejse og opleve nye ting, giver bøgerne os den fantastiske mulighed for at rejse i tid og rum,« siger han.

Og så er der minderne. De er guld værd efter i et lidt fladt år, der for de fleste ikke har peaket med hverken store fester eller eksotiske rejser.

»De folk, der har gode minder at trække på, er mere tilfredse med livet. Det med at kunne skabe en positiv fortælling omkring vores liv, det er altså godt for os lige i øjeblikket,« siger han og tilføjer:

»Så det er nu, at skattekisten af gode minder skal hives frem.«

Gode minder gør os mere tilfredse med livet generelt. Så måske er det nu, at nogle minder skal sættes i album eller hænges op? Foto: Privatfoto Vis mere Gode minder gør os mere tilfredse med livet generelt. Så måske er det nu, at nogle minder skal sættes i album eller hænges op? Foto: Privatfoto

Som et 1970'er-barn husker han glæden ved at bladre gamle fotoalbum igennem for gode minder. I dag skal de minder måske i højere grad findes på mobilen.

»Så måske er det nu, du skal finde de 10 bedste minder fra sommerferien eller 2019 frem og få sat dem i album,« siger han.

Og når vi taler om mobilen, så er den også et godt redskab til at holde gang i det sociale relationer.

For jo, hvis man kun bruger sociale medier passivt og bare følger med i andres glansbilleder, pynter de måske ikke ligefrem på ens grå hverdag.

Om undersøgelsen: Hvordan har corona-epidemien påvirket dit humør den seneste måned? Det er blevet meget dårligere - 3 %

Det er blevet dårligere - 23 %

Det er hverken blevet dårligere eller bedre - 66 %

Det er blevet bedre - 2 %

Det er blevet meget bedre - 2 %

Ved ikke - 5 % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg frygter, på grund af corona-epidemiens restriktioner, de mørke efterårs- og vintermåneder i højere grad end jeg plejer? Helt uenig - 18 %

Delvis uenig - 13 %

Hverken enig eller uenig - 29 %

Delvis enig - 26 %

Helt enig - 11 %

Ved ikke - 4 % Undersøgelsen er gennemført i perioden 2.- 5. oktober 2020 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18+ år.

»Men bruger du de sociale medier aktivt, for eksempel Skype og Facetime til at ses med de familiemedlemmer og venner, som du ikke fysisk kan være sammen med, giver det dig noget positivt,« siger han.

Fem fif fra lykkeforskeren

Hyg, for pokker

Ordet hygge har måske fået en lidt poppet klang. Men i virkeligheden er der tale om en ældgammel dansk tradition for på bedste vis at komme igennem nogle mørke, våde og kolde måneder. Så ryk ind, find brætspillene frem og lad maden simre.

Et hattrick til humøret

Gør noget aktivt, meningsfuldt sammen med andre. De tre ting – og helst i en kombination – kan øge din generelle trivsel. Det kunne for eksempel være en svampejagt med familie eller venner.

Vær aktiv – ikke passiv – på sociale medier

Sociale medier er et godt redskab til at styrke din relationer i en tid, hvor du ikke fysisk kan være sammen med dem, du gerne vil. Men brug dem aktivt. Bruger du kun sociale medier passivt – følger med i andres glansbilleder fra din egen gråvhverdag – kan det have en negativ effekt på dit humør.

Hiv skattekisten af gode minder frem

Gode minder gør os generelt mere tilfredse med livet. Så i en tid, hvor der ikke er så mange højdepunkter at se frem til, kan du med fordel dyrke de gode minder fra gemmerne. Find dem frem, print dem ud, hæng dem op eller sæt dem i album.

Læs dig langt væk

Bøger er en oplagt mulighed for at rejse i tid og sted, når man lige nu ikke kan rejse rundt i verden og få oplevelserne i virkeligheden.