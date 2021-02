Fjordens vand er frosset til is ved bredden, og kun den stærke vind forhindrer resten af vandet til at gøre det samme. Vinterbadning ved Holbæk Fjord fotograferet mandag den 4. januar 2016. Vandet er nul grader varmt og luften føles som minus otte grader på grund af den voldsomme blæst. Hvor det for nogle vil være en god undskyldning for at blive indendørs, tiltrækker det en helt særlig type mennesker, der elsker den bidende kulde. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Scanpix 2016) Foto: Mathias Løvgreen Bojesen