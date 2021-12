Det skulle have været en sæson som i de gode gamle dage, hvor der ikke var noget der hed corona.

Men nu er vinterbadeklubben Lillebjørn i Aalborg blevet ramt af endnu en uforudset hændelse, der vender op og ned på sæsonen.

Tirsdag formiddag udbrød der nemlig brand i saunaen på havnebadet i Aalborg, hvor klubben holder til.

»Jeg blev ringet op af bademesteren lidt efter klokken ni. Jeg blev forskrækket, men det var heldigvis på et tidspunkt af dagen, hvor jeg ikke forventede, at der var folk dernede,« siger formand og medstifter af Lillebjørn, Kirsten Hein.

Vinterbadeklubben Lillebjørns sauna brændte tirsdag og nu står klubbens medlemmer igen uden saunafaciliteter. Foto: Facebook Vis mere Vinterbadeklubben Lillebjørns sauna brændte tirsdag og nu står klubbens medlemmer igen uden saunafaciliteter. Foto: Facebook

Meldingen om branden indløb omkring klokken 8.30, og Nordjyllands Beredskab sendte flere udrykningskøretøjer afsted, ligesom der også var politi og ambulancer på stedet.

Branden var så voldsom, at det tog en time for brandfolkene at få styr på flammerne. Heldigvis var der ingen, der kom til skade i forbindelse med branden.

Men det efterlader nu vinterbadeklubben i en ærgerlig situation.

»Nu står vi uden et sted at være,« forklarer Kirsten Hein.

Og selvom det stadig er muligt at tage en dukkert i den kolde vand i Limfjorden, så er saunaen en helt essentiel del af vinterbadning.

»Saunaen bruger vi jo til at blive varme, efter at have været i vandet. Men det er jo omdrejningspunktet for det sociale. Det er jo der, vi mødes og hyggesnakker. Det sociale liv bliver jo smadret, når vi ingen sauna har,« siger Kirsten Hein.

De seneste to sæsoner har saunaen ikke været brugt så meget, da corona har spændt ben for herlighederne. Særligt sidste vinter, hvor den totale nedlukning helt afholdt vinterbaderne fra at bruge saunaen. Derfor er det ekstra bittert for Kirsten Hein, der havde set frem til en sæson, hvor hun igen kunne komme ind i varmen efter en tur i Limfjorden.

»Vi havde glædet os til en sæson, som var nogenlunde normal. Det er jo rigtig træls, at vi nu står i den her situation med endnu en amputeret sæson.«

Nu er Kirsten Hein gået i gang med at afsøge nye muligheder for, at de 700 medlemmer af klubben kan få varmen.

»Jeg arbejder med en løsning, hvor vi kan skaffe en mobil sauna, som kan stå ved Vestre Fjordpark. Men det kræver tilladelse fra kommunen, og så langt er vi ikke endnu,« siger Kirsten Hein.