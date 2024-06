Denne uge bliver koldere, mere regnfuld og mere blæsende end den ellers varme weekend.

Danskerne vinker farvel til sommervejret i denne uge, hvor der i stedet for sol og blå himmel kommer regn, blæst og koldere temperaturer.

Det siger Klaus Larsen, som mandag morgen er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Overskriften er, at det er lidt køligere her mandag og tirsdag.

- Så kommer der en markant koldfront med regn natten til onsdag og onsdag morgen. Så bliver det noget køligere og mere blæsende, siger Klaus Larsen.

Vejret bliver generelt lidt blandet mandag.

Der ventes både sol og skyer, og temperaturen vil formentlig komme op mellem 16 og 21 grader, alt efter hvor i landet man befinder sig.

- Der bliver perioder med gråvejr til alle i dag, og der bliver perioder med sol til alle i dag.

- Mest sol får de i Nordjylland, hvor der ud på eftermiddagen bliver ganske solrigt vejr. Herovre i de sydøstligste egne, hvor vi får solen først på dagen, er der kun lidt sol, siger Klaus Larsen.

Tirsdag bliver noget af det samme, men allerede her kan regnen melde sin ankomst med mindre byger her og der.

- Det er en uge, hvor vi vinker farvel til det her sommeragtige vejr, som vi har haft på det seneste, siger Klaus Larsen.

Onsdag kommer regnen, og her kan der falde op mod seks millimeter.

Torsdag og fredag bliver noget køligere, og her kommer temperaturen kun op mod 15 og 16 grader de fleste steder i landet med let til frisk find, lokalt op til hård vind.

Torsdag og fredag ventes begge at blive i den køligere ende, men i det mindste ser det ud til, at solen pletvist kan finde på at kigge frem i løbet af dagen.

Dagtemperaturerne ventes landet over at ligge mellem 13 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest.

Nætterne bliver noget køligere med temperaturer helt ned til seks grader.

/ritzau/