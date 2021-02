»Det føltes som om, pinden når hele vejen op til øjet!«

Har du prøvet at blive lyntestet for coronavirus, kan du måske nikke genkendende til ovenstående.

Men nu kan du se frem til, at den lange prøvepind bliver væsentlig afkortet.

Det meddeler de tre udbydere af lyntest i landets fem regioner Carelink, Falck og SOS International.

Fra næste uge bliver en ny testpind, der ‘kun’ skal tre til fire centimeter op i næsen introduceret i alle fem regioner.

Falck oplyser til B.T., at de nye tests vil blive udrullet gradvist, og at det derfor ikke sker på en gang, at man skifter fra de gamle til de nye tests.

Koncerndirektør ved Region Syddanmark, Kurt Espersen, siger til TV 2 Syd, at han håber, introduktionen af de nye tests betyder, at flere vil lade sig teste.

»At det kan føles ubehageligt kan have afholdt folk fra at blive testet, og derfor håber vi på, at den nye metode vil få flere til at møde op til test,« siger Kurt Espersen.

Magnus Heunicke fortalte på et pressemøde den 17. Februar, at Danmark havde indkøbt ti millioner af den nye type lyntest, der skal kortere op i næsen.

Det sker efter undersøgelser, der viser, at den type test giver et lige så præcist resultat, som den model, der skal langt op i næsen.

Massiv testning er en del af regeringens strategi for genåbningen af Danmark.

Elever over 12 år og ansatte på skoler opfordres kraftigt til at lade sig teste to gange om ugen de steder, hvor eleverne kan vende tilbage i skole.

Ligesom der stilles krav om to ugentlige tests på de ungdoms- og voksenuddannelser, der kan genåbne.