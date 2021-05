Det kan have en dødelig udgang for vinduespudseren Ulrik Petersen, når han skal til at pudse vinduer på de nye Letbane-toge i Odense.

Det fortæller han i et interview med TV 2 Fyn.

Letbanen kommer efter planen til at køre i begyndelsen af 2022, og her bliver der altså tændt for strømmen i køreledningerne over skinnerne.

Og det er dem, som Ulrik Petersen er bange for.

»Nogle vinduer er en meter fra en strømledende mast, så det bliver jo umuligt. Der ved jeg ikke, hvad vi gør. Det må vi undersøge til den tid, men det kan jo have dødelig udgang i fatale tilfælde, og det skal vi ikke have noget af,« siger Ulrik Petersen. til TV 2 Fyn.

Det er 750 volts jævnstrøm, som kommer til at løbe gennem ledningerne. Og jævnstrøm kan altså springe fra det strømførende element, hvilket betyder, at man skal holde halvanden meters afstand til ledningerne.

Og ifølge Ulrik Petersen, der er direktør og medejer i Stige Vinduespolering, kan det i sidste ende komme til at betyde, at de ikke kan udføre deres erhverv.

Arbejdsmiljø- og miljøchef hos Odense Letbane, Thomas Berget, deler vinduespudserens bekymring.

Derfor lancerer Odense Letbane nu en informationskampagne, der skal tydeliggøre over for virksomheder, der færdes i oppe i de luftlag, hvor ledningerme befinder sig, hvordan det kan gøres forsvarligt.

Hvis man arbejder under fire meter fra Letbanens skinner, så skal Odense Letbane involveres for at sikre, at sker på forsvarlig vis, fortæller miljøchefen hos Odense Letbane, Thomas Berget.