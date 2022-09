Lyt til artiklen

Hvem er Danmarks vildeste kommune?

Sådan lød udfordringen fra miljøminister Lea Wermelin til alle landets 98 kommuner om at have den vildeste natur i Danmark. Og nu er vinderen af konkurrencen fundet.

Det blev Vordingborg Kommune, som nu kan bryste sig af at være Danmarks vildeste kommune. Det skriver TV 2 ØST.

Frem til 24. marts kunne landets kommuner tilmelde sig konkurrencen, hvor der var lagt op til fri leg i bestræbelserne for at gøre sin kommune 'vildere.'

Om konkurrencen Miljøministeren inviterede 5 februar 2021 alle landets 98 kommuner til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter – og kun fantasien sætter grænser. Ved tilmeldingsfristens udløb i marts 2021, var 92 kommuner tilmeldt dysten. Primo januar 2021 fik de sidste seks tilbageværende kommuner en ny chance for at tilmelde sig, og valgte også at være en del af konkurrencen. Derfor var det alle landets 98 kommuner, som dystede om titlen som Danmarks VILDESTE. Kilde: dkvild.dk.

Indsatserne er blevet fulgt af dommerpanelet, der ud over miljøminister Lea Wermelin består af bonde og tv-vært Frank Erichsen og biolog Morten DD Hansen.

I Vordingborg har man blandt andet lavet et overdrev med græssende køer, hvor der er lavet søer til glæde for tudser og frøer.

Man har desuden omdannet en græspæne til en vildtvoksende plæne, ligesom man i en skov har lavet eksempler på, hvordan man kan lave 'vildt med vilje' i sin egen have.

Derudover har kommunen gjort 200 hektar landbrugsjod til vild natur, som blandt andet krybdyr kan nyde godt af, skriver TV 2 ØST.

Vinderen, som altså i år blev Vordingborg Kommune, vil foruden den ærefulde titel modtage en præmie til en værdi af en million kroner til at gennemføre et naturprojekt i kommunen.