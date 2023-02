Lyt til artiklen

En Lotto-spiller fra Fredericia Kommune lavede Lottos svar på golfens hole-in-one, da hun blev millionær i første hug på sit Lotto-abonnement.

»Jeg har da før købt en Lotto-kupon i ny og næ, og så tænkte jeg, at jeg ville prøve et Lotto-abonnement. Min mand sagde, at vi aldrig ville vinde, men så ringede de fra Danske Spil og sagde 'tillykke, du har vundet en million.' På den første kupon, og hvad siger man så til det?« spørger kvinden med et grin.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Kvinden og hendes mand vælter sig ikke ligefrem i penge, lyder det, så gevinsten falder på et tørt sted. Og hun har allerede styr på, hvad en del af pengene skal bruges på.

»Vi er flyttet i nyt hus. Eller, det er ikke nyt, det er brugt, og nu kan der komme nye vinduer og døre i hytten,« fortæller hun.

»Med tiden kunne vi have sparet op til nye vinduer, men vi trænger altså til nye vinduer, så pengene falder godt. Min bankmand sagde også til mig, at den million faldt på et tørt sted. Og han må jo vide det,« siger hun.

Resterne af Lotto-millionen ryger ind på en opsparingskonto - og til at gøre hverdagen lidt sjovere.

»Vores datter spurgte, om ikke hun måtte få en telefon, og jo … det måtte hun godt. Det vælter ikke budgettet,« siger den heldige Lotto-millionær, som godt ved, at bare fordi hun vandt i første hug, så vinder hun nok ikke hver eneste gang, hun spiller:

»Jaja, det ved jeg godt. Min mand sagde også, at de nok ikke ringer næste lørdag også … Men de skal da være velkomne!«

Chancen for at vinde førstepræmien på en række i Lotto er 1 til 8.347.680.