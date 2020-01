Onsdag aften ændrede tilværelsen sig med ét for en borger i Helsingør Kommune, da vedkommende vandt 206 millioner i lotto.

Og selv om det måske kan være fristende at råbe op om det ufattelige held til hele verden, så kan det have nogle uforudsete konsekvenser at være offentlig lotto-vinder.

Det fortæller en tidligere vinder til Helsingør Dagblad, som hun også lod sig interviewe af, da hun i 2015 vandt 315 millioner i Eurojackpot.

Avisen har ringet hende op for at høre, om hun havde et godt råd til ham eller hende, der onsdag vandt den helt store gevinst.

»Ja, lad være med at stå frem,« siger hun ifølge Helsingør Dagblad.

Presse- og kommunikationsrådgiver i Danske Spil Camilla Cornelius fortæller, at de meget sjældent oplever, at lottovindere ønsker at stå frem.

»Vi oplever næsten altid, at folk gerne vil være anonyme,« siger hun.

Og skulle der komme en vinder, der gerne ville i medierne, så opfordrer man i Danske Spil til, at han eller hun overvejer sin beslutning nøje.

»Men vi rådgiver hverken folk til at stå frem eller lade være,« siger Camilla Cornelius.

Lottovinderen fra 2015 fortæller, at bagsiden af medaljen ved at have stået frem blandt andet er, at hun fortsat får tiggerbreve med posten fra mennesker, der ønsker økonomisk hjælp.

»Det kan være fra nogen, der har en handicappet søn eller sådan noget. Men jeg smider dem bare ud, for der kommer vel et om ugen eller sådan noget,« siger vinderen.

Til Helsingør Dagblad fortæller hun mere om, hvad parret har brugt pengene til, og hvordan livet har ændret sig for dem. På nogle områder har de mange millioner dog ikke haft nogen betydning.

For eksempel køber mangemillionæren stadig mad fra madspildskassen i supermarkedet, fortæller hun.