Uventede omstændigheder har gjort en færing 3,6 millioner kroner rigere.

»Det var simpelthen så tilfældigt. Jeg plejer at gå ned i supermarkedet efter cigaretter, men der var lukket, og så gik jeg i kiosken i stedet for. Og så kunne jeg jo lige så godt tage et skrabelod med,« fortæller han.

Og det var en god ide.

For færingen har vundet førstepræmien i Danske Spil skrabespil Guldbarren – 60.000 kroner som udbetaling hver eneste måned i fem år.

Og det var endda også en tilfældighed, at det netop var det skrabelod, som den heldige vinder, der ønsker at være anonym, valgte at købe.

»Jeg plejer at købe det skrabelod, der hedder Platinbarren, men nu lå Guldbarren oven på dem i montren, og så tænkte jeg: 'Nåh, så prøver jeg da det i stedet'. Og det var så et rigtig godt valg,« siger han i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Over en kop skrabede han felterne på loddet derhjemme, hvor sandheden så gik op for ham.

Selv om han umiddelbart havde svært ved at tro på sit held.

»Det var vanvittig heldigt. Jeg talte og talte og tænkte, at det måtte da være løgn. Så jeg løb hurtigt op til min ene søn og bad ham tælle efter, og han kom frem til det samme som mig. Men vi var helt paf begge to,« siger færingen, der allerede har planer for gevinsten:

»Jeg skal selvfølgelig lige udbetale den gæld, jeg har tilbage i huset, og så skal det have en renovering. Og så skal jeg selvfølgelig forkæle mine sønner og resten af familien, måske med en dejlig rejse sydpå.«

