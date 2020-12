Både DMI og Vejdirektoratet skruer søndag aften ned for varslerne. Alle køretøjer kan igen krydse Storebælt.

Det har blæst kraftigt store dele af søndagen. Men det blev alligevel ikke helt så vildt ved Storebælt, som både DMI og Vejdirektoratet havde ventet.

Allerede lørdag aften gav Vejdirektoratet et forvarsel om, at det søndag kunne blive nødvendigt at lukke for al trafik på Storebæltsbroen. Det skyldtes, at DMI ventede vindstød af stormstyrke.

Sidst på eftermiddagen lød meldingen, at faren for storm var taget af.

Men Vejdirektoratet frarådede stadig vindfølsomme køretøjer som busser, biler med campingvogn og tomme lastbiler at begive sig ud på broen. Det varsel gjaldt i første omgang helt til mandag formiddag klokken 10.

Men først på aftenen er vinden løjet så meget af, at der igen er fri passage.

- Det blæser stadig, men der er ikke længere vindstød af stormstyrke. Billedet viser dog, at der har været kraftig vind i dag. I aften og nat aftager vinden til let til frisk vind fra sydøst, ved kysterne stadig kuling, skriver DMI på Twitter.

Den melding får kort før klokken 19 også Vejdirektoratet til at afblæse sit varsel.

- Så er vinden aftaget så meget, at vindfølsomme køretøjer igen kan passere, skriver vejmyndigheden på Twitter.

DMI har offentliggjort et kort baseret på foreløbige data, der viser, hvor vinden har haft mest fart på i tidsrummet fra midnat til klokken 18 søndag.

Den mørkeste orange farve, der indikerer vindstød op til stormstyrke, hvilket er over 25 meter i sekundet, viser sig i smalle bræmmer.

Det er på den jyske vestkyst fra Nissum Fjord ned til grænsen, på østsiden af Grenen ned til Frederikshavn, omkring Kalundborg og det nordøstligste Fyn samt på Læsø, Anholt og Samsø.

I det meste af landet har de kraftigste vindstød været målt til mellem 20 og 25 meter i sekundet, dog undtaget store dele af Midtjylland, det meste af Sjælland, nordspidsen af Bornholm og Sydfyn, hvor vinden ikke har været over 20 sekundmeter.

/ritzau/