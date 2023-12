Astrid Refstrup havde ambitioner om, at Triple Topping skulle være Danmarks bedste arbejdsplads.

Arbejdsvilkårne var specielle:

Alle ansatte fik det samme i løn, og arbejdstiden var 32 timer om ugen.

Nu er Triple Topping imidlertid gået konkurs, skriver TV 2.

Det er medstifter og ejer Astrid Refstrup selv, som via X bekræfter, at spiludvikleren er gået konkurs, og alle medarbejderne opsagt.

»Det har været en fornøjelse at arbejde med hver og en i Triple Topping, der formede vores kultur og spil. Studiets præstationer tilhører dem. Jeg vil altid være taknemmelig for, at de valgte Triple Topping som deres arbejdsplads,« skriver Astrid Refstrup i en meddelelse på X.

»Selv om 2023 har været et utroligt vanskeligt år på tværs af branchen, så har mit eget personlige helbred ikke gjort mig i stand til at være den CEO og leder, som jeg gerne ville være,« lyder det desuden.

Astrid Refstrup melder samtidig, at der bliver lagt 'gode planer' for, hvad der skal ske med Triple Toppings' spil 'Welcome to Elk', 'Ynglet' og 'Dead Pets Unleashed'.