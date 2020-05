Short og soltop eller ulden trøje og vanter?

Søndag bliver det i den grad din geografiske placering i dronningeriget, der kommer til at afgøre, hvor varmt du skal klæde dig på.

Mens jyderne må nøjes med beskedne temperaturer på mellem syv til 10 grader, kan den østlige del af landet få noget, der ligner sommervejr.

Den centrale del af landet får mellem 15 til 20 grader, mens store dele af Sjælland kan komme helt op på 20 grader. Ved Vestkysten kan det også blive ret blæsende med let til frisk vind og kuling.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Steen Rasmussen.

»De højeste temperaturer kommer i den østlige del af landet. Lokalt kan der komme helt op til 22 grader. Her bliver det en ganske fin dag, ja nærmest sommerligt,« siger han.

Den markante forskel på vejret i vest og østdanmark skyldes en koldfront, der passerer landet i løbet af søndag, forklarer han.

»Men det gælder om at nyde det, lige så længe, det varer,« tilføjer han og beskriver, hvordan iskold polarluft fra Nordsøen kommer ind over Danmark og breder sig til hele landet søndag aften.

Kongens Have er et yndet udflugtsmål. Også i under Corona-epidemien. (Arkivfoto) Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det bliver begyndelsen til et meget markant vejrskifte, og den kommende uge bliver med kølig og tør luft.

»Det er et relativt hurtigt vejrskifte. Der er saft og kraft i den koldfront, som betyder, at vi går fra varmt til køligere vejr i løbet af blot seks til ni timer. Det er ikke så tit, at det sker så voldsomt,« siger Steen Rasmussen.

Og mon ikke det kan gibbe lidt i de fleste haveejere ved udsigten til, at der også kan være nattefrost på vej.

Den gode nyhed er, at luften ikke bare er kølig, den er også mere tør, så meteorologerne regner ikke med, at der er særlig megen nedbør på vej de kommende dage.

Der kan dog komme enkelte byger, nogle sågar med hagl, og det bliver også ret blæsende.

»Det bliver noget af en omvæltning i forhold til det lune vejr, vi har haft på det seneste,« siger meteorologen.

Hvornår det flotte forårsvejr vender tilbage, tør han ikke spå om. Det ser dog ud til, at vejret stabiliserer sig mod slutningen af ugen med højere temperaturer.

»Det kan jo ikke blive ved med at gå så galt, som det de kommende dage,« siger Steen Rasmussen.