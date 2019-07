Søndagens uvejr over Danmark viste sig i mange former.

I Hvorupgård i Nordjylland måtte 27-årige Pernille Jensen søge ly i en garage, fordi sommerhimlen over hende pludselige åbnede sig i et voldsomt haglvejr.

»Vi går i læ i garagen, fordi det tordner ret voldsomt, og der er lyn over det hele. Og så lige pludselig, begynder det at hagle helt vildt,« fortæller Pernille Jensen til B.T.

Som man kan se i videoen herover, går det især efter ti sekunder heftigt for sig.

Haglene vælter ned over den sommergrønne græsplæne, inden et kæmpe vindstød pludselig raser ind fra højre.

»Der kom den her trykbølge, som bare pressede sig igennem, og det blev pludselig rigtig koldt. Det varede ca. i to-tre minutter,« siger Pernille Jensen og fortæller samtidig, at vindtrykket var så voldsomt, at det rev markisen på deres campingvogn i stykker.

»Den blev simpelthen revet af. Stængerne, som ellers var stormsikret, knækkede, og markisen fandt vi på den anden siden af campingvognen omme i haven.«

En byge af kæmpehagl

Den 27-årige kvinde, der lige nu er på barsel, fortæller, hvordan græsplænen var fuldstændig dækket af hvide isklumper, efter haglbygen havde passeret.

»Der lå hagl på størrelse med femmere. Det har jeg aldrig set før,« siger Pernille Jensen.

Det kommer hun angiveligt heller ikke til de kommende dage.

Ifølge DMI bliver mandagsvejret på de nordjyske breddegrader en blandet landhandel med sol, skyer og temperaturer op til 27 grader.

Det er mere eller mindre den prognose, der gælder for hele Danmark.