Normalt er det lyden af cykelklokker og bilbrummen, der dominerer på Bremerholm i København.

Det er her, Strøget afbrydes af et fodgængerfelt med Magasin blot få meter væk.

Og netop her var der et noget overraskende syn fredag eftermiddag.

Gadens normale lyde blev nemlig afbrudt af lyden af tungt militær. Larvefødder. En lidt større motor end normalt. En stor kanon.

Der kom simpelthen en kampvogn kørende midt i København.

Københavns Politi vidste ikke noget til at begynde med. Hverken vagtchefen eller hans kolleger havde hørt om, at der skulle køre en kampvogn rundt midt i byen.

Hos Forsvaret var der til gengæld bid.

Presseafdelingen oplyser, at de har kørt en kampvogn ind foran Forsvarsministeriet, hvor den skal være en del af fredagens Kulturnatten i København.

»Vi viser jo tingene frem. Vi har også en mock-up af en F-16 stående,« lyder det fra presserådgiver Karen Dahlin.

Det tyder altså ikke på, at Danmark er ved at blive invaderet af russere, svenskere eller andre.

Kampvognen virkede også relativt venligtsindet og respekterede den militærpolitibil, der kørte foran, kunne denne artikels forfatter konstatere.

Og kort efter bekræfter Københavns Politi - efter at have fået tilsendt et billede af kampvognens nummerplade - at det er netop den kampvogn, Forsvaret har Kulturnatten-planer med.

Selvom Rusland har invaderet Ukraine, og der for nyligt blev konstateret lækager på Nord Stream 1 og -2, er det heller ikke mere end to-tre uger siden, at forsvarsminister Morten Bødskov understregede, at der ikke er nogen stor, direkte trussel mod Danmark.

»Jeg vil gerne understrege, at Forsvarets Efterretningstjeneste ikke vurderer, at der er en øget militær trussel mod Danmark,« sagde han.