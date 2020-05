Det var et vildt syn, man kunne observere, hvis man kiggede op i himlen onsdag eftermiddag.

Her bevægede store lysende cirkler om solen sig nemlig ind fra Vesterhavet til København.

Ifølge TV 2 Vejret kaldes vejrfænomenet for 'haloer'.

Haloerne bliver dannet i iskrystaller i højtliggende skyer, hvorefter solens lys brydes i krystallerne og sendes ud i en 22 graders vinkel.

Læserfoto af haloerne over Danmark onsdag eftermiddag.

Det er denne proces, der - under de rette omstændigheder - får det til at se ud som om, at der bliver dannet en ring om solen, skriver mediet.

B.T. har modtaget flere læserbilleder-og videoer, som tydeligt viser de såkaldte haloer, der dukkede op over store dele af landet.

Ifølge TV 2 Vejret blev de onsdag observeret i både Vest- og Midtjylland samt på Fyn og på Sjælland.

Ifølge mediet er der altid frost ved cirrusskyer, der er højtliggende skyer dannet af vanddampe, som ofte er tynde og har en trådlignende struktur.

Læserfoto.

Disse skyer består derfor ikke af vanddråber, ligesom dem længere nede mod Jorden, men af fine iskrystaller.

Når cirrusskyerne er næsten helt tynde og usynlige, bliver haloerne dannet.

Jo mere blå himlen er, des større er sandsynligheden for halo-observationer.

Det er da heller ikke første gang i år, at fænomenet er blevet observeret. Ifølge TV 2 Vejret har der været 'relativt mange' observationer gennem foråret.