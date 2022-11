Lyt til artiklen

200 meter borte står et cirka fem meter langt rørstykke lodret op fra havets bund.

150 meter borte ligger et 48 meter langt rørstykke, der er krøllet sammen i en V-form på havbunden.

Et hold fra det britiske tv-selskab BBC har netop haft en drone 80 meter nede i Østersøen for at at undersøge de skader, der er opstået som følge af eksplosionerne på Nord Stream-rørledningerne i september.

»Vores hovedfund er, at store sektioner af rørledningen er blevet sprængt bort og har flyttet sig langt væk fra deres oprindelige positioner,« skriver produceren Kostas Kallergis, der har delt billeder, videoer og iagttagelser fra ekspeditionen på Twitter:

Her ses et kort over området, hvor BBC fandt det vertikal stående rørstykke og det v-formede rørstykke. De ses begge til højre. Foto: Twitter Vis mere Her ses et kort over området, hvor BBC fandt det vertikal stående rørstykke og det v-formede rørstykke. De ses begge til højre. Foto: Twitter

»Vores sonardata bekræfter informationer fra Nord Stream-konsortiet om, at delene er spredt over et stort område.«

Og fundene fra BBC fortæller videre noget om de kræfter, der har været på spil på havets bund som følge af de eksplosioner, der udløste flere gaslækager.

Det stykke rørledning på 48 meter, der blev fundet 150 meter væk fra Nord Stream 1, skulle angiveligt veje lige knap 100 ton.

»Vi ved ikke, om det blev flyttet af selve eksplosionen, eller om det blev flyttet af det enorme tryk fra gassen, der strømmede ud i flere dage,« skriver BBCs Kostas Kallergis på Twitter om fundet:

Tonstunge elementer Nord Stream-gasledningerne består af rørelementer, der hver er 12 meter lang og 24 tons tunge – det er derfor, at det v-formede stykke på 48 meter vurderes til at veje knap 100 ton. Hver røroverflade er 10-15 centimeter tykke og består af cirka fire centimeter stål og 6-11 centimeter stålarmeret beton. Hver Nord Stream-rørledning består af omkring 100.000 rørdele, der er blevet svejset sammen. Kilde: BBC

»Men uanset hvad er det imponerende, hvordan et så stort stykke kan flytte sig så langt under vandet.«

Sådan lyder det også fra Lars Nøhr-Nielsen, projektleder hos den teknologiske rådgivnings- og servicevirksomhed FORCE Technology.

Han har et bud på, hvordan de iturevne stykker har kunnet ende flere hundrede meter væk fra rørledningen.

»Det er jo langt under vand, at det har flyttet sig. Mit gæt er, at det er den 'jetstråle', der er kommet fra gassen i rørstykket, der har båret det så langt væk,« siger Lars Nøhr-Nielsen og tager forbehold for, at alle oplysninger omkring hændelsen endnu ikke er fremlagt:

Another impressive element is a sector (or something like half of it) lying vertically on the seabed. We measured this 5 m which is less than the standard 12m. Couldn't tell with certainty if it was broken or whether a part of the sector was hidden under the seabed.

(11/17) pic.twitter.com/f5NtK5nxIX —

»Et så stort og tungt stykke ville ikke kunne flytte sig så langt, selv om det blev kastet langt op gennem vandet ved en eksplosion. Derfor er det givetvis det overtryk inde i rørstykket – der vil falde relativt hurtigt – der har kunnet skubbe det langt ud af kurs. Det vil jeg umiddelbart mene.«

Det vides endnu ikke, hvem der stod bag eksplosionerne.

Vesten og Rusland har beskyldt hinanden for at være bagmændene, mens svenske undersøgelser senest har vist »spor af sprængstof på flere af de fremmedlegemer, der blev fundet«.

Ifølge Lars Nøhr-Nielsen kan det være teknisk muligt at finde en frem til, hvad der præcist skete på bunden af Østersøen.

Sådan ser rørene ud. Foto: FABIAN BIMMER Vis mere Sådan ser rørene ud. Foto: FABIAN BIMMER

»På de rørrester, der er, kan man eksempelvis gå ind og kigge på, hvor de er revnet først, og hvor sprængladningerne kan have været. Og alene det, at man får fastlagt, hvordan det er sket, vil betyde, at man kommer et godt stykke videre,« siger han.

Her kan du se alle Kostas Kallergis' tweets om de fund, som BBC var med til at finde ved Nord Stream 1-rørledningen i den svenske økonomiske zone.