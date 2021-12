Han sendte nøgenbilleder og -videoer af ansatte fra sin arbejdsmail. Han havde flere seksuelle forhold til ansatte, og han var kæreste med en underordnet.

Den slags metoo-adfærd ser fastfoodgiganten McDonald's ikke på med milde øjne, og i 2019 var det slut med at være verdensomspændende frontfigur for Big Macs, smelteost og pomfritter for McDonald's nu tidligere topchef Steve Easterbrook.

Han havde forbrudt sig så eftertrykkeligt mod McDonalds retningslinjer, løjet om det og endda forsøgt at forhindre opklaringen af sagen, at han røg ud sammen med den brugte fritureolie.

McDonald's lagde i første omgang sag an mod Steve Easterbrook, men har nu indgået et forlig med den skandaleramte topchef.

Forliget betyder, at Steve Easterbrook skal tilbagebetale svimlende 105 millioner dollar svarende til omtrent 700 millioner danske kroner til McDonald's.

Det oplyser McDonald's i en pressemeddelelse.

Ifølge McDonald’s har Easterbrook i forbindelse med forliget undskyldt sin opførsel og for at have handlet i strids med fastfoodgigantens værdier.

»Forliget holder Steve Easterbrook ansvarlig for hans dårlige opførsel, herunder hvordan han udnyttede sin position som CEO (administrerende direktør, red.), udtaler bestyrelsesformand i McDonalds Enrique Hernandez, Jr.

Steve Easterbrook udtaler i pressemeddelelsen:

»Gennem min tid som CEO fejlede jeg til tider med at opretholde McDonald's værdier og udfylde visse af mine forpligtelser som leder af firmaet. Jeg undskylder over for mine tidligere kolleger, bestyrelsen samt firmaets franchisetagere og leverandører for at have handlet på den måde.«

Den astronomiske sum, som Steve Easterbrook nu skal betale til McDonald's svarer ifølge mediet Bloomberg i runde tal til det gyldne håndtryk, han fik, da han blev fyret for to år siden.

Med forliget undgår både McDonald's og Steve Easterbrook en lang retssag.