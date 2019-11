To æbler i Mette Hofstedts have i den lille sønderjyske by Ustrup ved Vojens er gået viralt.

Det sprøjtede æble ligger urørt, mens det usprøjtede er halvt spist af fugle. Og så skulle man måske tro, konklusionen er klar - men nej.

»Min erfaring er, at fuglene oftest spiser de æbler, der lægges ud, men nogle hurtigere end andre. Så nogle gange bliver æbler spist, nogle gange gør de ikke,« siger biolog i Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted, til B.T.

Det er altså ikke muligt at drage nogen konklusioner om, at fuglene ikke vil spise sprøjtede æbler ud fra Mette Hofstedts lille eksperiment, som startede for omkring 14 dage siden.

Til venstre det økologiske æble, som solsorte har spist. Til højre Pink Lady-æblet, der ligger fuldstændig urørt. Foto: Privat foto Vis mere Til venstre det økologiske æble, som solsorte har spist. Til højre Pink Lady-æblet, der ligger fuldstændig urørt. Foto: Privat foto

Mette Hofstedt havde købt de ikoniske Pink Lady-æbler, men opdagede, at udløbsdatoen var overskredet.

Alligevel lod hun æblerne ligge nogle dage og blev overrasket over, at de overhovedet ikke forandrede sig.

»Jeg ville ikke spise dem men tænkte, at fuglene nok godt ville have dem,« fortæller Mette Hofstedt til B.T.

Men der tog hun fejl.

En uge gik og æblet lå stadig ude i haven og så ud som nyt. Så Mette Hofstedt lavede sit lille forsøg og lagde et usprøjtet æble fra den lokale gårdbutik ud ved siden af.

Dagen efter var det usprøjtede æble ifølge Mette Hofstedt halvt spist af solsorte, mens Pink Lady-æblet lignede sig selv.

Men det beviser ifølge biolog og fugleenthusiast Vicky Knudsen ikke noget.

»Jeg tror ikke, solsorte tænker ‘hov, det er sprøjtet.’ Det handler mere om, at de gerne vil spise det, der måske har fået stød og er mørt, end det hårde,« forklarer hun til B.T.

Et Pink Lady-æble er gået i forrådnelse, men er tilsyneladende alligevel ikke rørt af fuglene. Foto: Privat foto Vis mere Et Pink Lady-æble er gået i forrådnelse, men er tilsyneladende alligevel ikke rørt af fuglene. Foto: Privat foto

Både Vicky Knudsen og Knud Flensted understreger, at der kan være mange årsager til, at fuglene ikke er gået i kødet på Pink Lady-æblet.

For det første fremhæver de smagsforskellige på de to æbler, som kan tiltale fuglene forskelligt. Desuden påpeger Vicky Knudsen, at der lige nu er masser af mad i naturen, og at fuglene derfor i højere grad kan vælge og vrage mellem, hvad de vil spise.

Og så bliver Pink Lady-æblets hårde skræl også fremhævet som en hinder for, at fuglene har spist det.

De to eksperters klare udmelding overbeviser dog ikke Mette Hofstedt, hvis billede af æblerne har fået 7,7 tusind reaktioner og 23 tusind delinger på Facebook.

»Jeg har svært ved at tro på, at det ikke handler om sprøjtegifte, men om en hård skræl. For de andre æbler var ikke stødte eller havde på anden måde brudt skræl,« siger hun.

Biologernes forklaringer på, hvorfor fuglene undgår Pink Lady-æblet, får heller ikke Mettw Hofstedt til at tænke anderledes som sprøjtemidler. For hende har eksperimentet bekræftet hendes holdning til, at man skal købe økologisk.

Det synes eksperterne også, at man skal blive ved med, hvis man vil. Men som Vicky Knudsen siger:

»Der er mange gode grunde til at købe dansk og usprøjtet, men æble-eksperimentet beviser ikke, at fuglene ikke kan finde på at spise sprøjtede æbler.«

Flere Pink Lady-æbler, der tilsyneladende er urørt, sammen med et halvspist økologisk æble. Foto: Privat foto Vis mere Flere Pink Lady-æbler, der tilsyneladende er urørt, sammen med et halvspist økologisk æble. Foto: Privat foto

Knud Flenssted understreger også, at der skal større undersøgelser til med for eksempel 100 ens æbler, der ligger i 14 dage, hvor halvdelen så er sprøjtet.

Et lignende eksperiment er Mette Hofstedt allerede i gang med.

I haven ligger der netop nu otte Pink Lady-æbler, som blev lagt ud i går, tirsdag, sammen med to usprøjtede æbler.

Ifølge Mette Hofstedt er de økologiske æbler allerede væk, mens Pink Lady-æblerne ser ud som nye.

Planen er, at Mette Hofstedt i dag vil anskaffe sig flere økologiske æbler, så der er otte af hver - og så se, om det første eksperiments resultater gentager sig.