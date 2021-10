Hvis du skal et smut forbi den midtjyske by Voel, nær Silkeborg, skal du både huske en tom benzintank og en god portion tålmodighed.

Det skyldes, at der i dag er åbnet en splinterny Shell Express tankstation, og her lokker de med et vildt åbningstilbud, hvor kunderne kan tanke benzin til den nette sum af 7,99 kroner pr. liter.

Det skriver TV Midtvest, som bragte historien først.

Og tilbuddet på den billige literpris har da også allerede fået mange til byen.

I området omkring den nyåbnede Shell Express er der nemlig en massiv kødannelse, idet åbningstilbuddet om den billige benzin kun gælder i tidsrummet fra 14 til 17.

Foto: Mathias Øgendal / Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Mathias Øgendal / Presse-fotos.dk

Det er et efterhånden velkendt stunt, at nyåbnede tankstationer tilbyder billig benzin på åbningsdagen, men i disse tider hvor benzinpriserne er højere end aldrig før, er der bestemt grund til at lægge vejen forbi den lille by.

»Jeg ved ikke lige præcis, hvor meget det er, benzinen er steget den seneste tid, men det er ekstra meget at spare lige nu,« fortæller Klaus Gerlev Hansen, der er ejer af Shell Express i Voel.

Tilbuddet gælder både Blyfri 95 og Diesel.

Shell Express har sørget for rigelige mængder. De oplyser, at de på åbningsdagen har et sted mellem 20.000 og 40.000 liter brændstof i undergrunden.

Men hvis du tænker, at du vil lægge vejen forbi den nyåbnede tankstation og købe billig benzin, skal du dog være opmærksom på, at det kun er tilladt at fylde bilens tank.

Med andre ord er det altså ikke tilladt at medbringe dunke og andre beholdere.