Naturstyrelsen ser nu på en justering af vildsvinehegnet, der nedsætter risikoen for, at dyr får ben i klemme.

Naturstyrelsen vil justere dele af det 70 kilometer lange vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse, efter at et krondyr forleden blev fundet dræbt i hegnet.

- Det synes vi, der har ansvaret, heller ikke er særligt sjovt, og vi kan se, at det afføder stærke reaktioner.

- Derfor er vi forpligtet til at prøve at gøre noget for at undgå den slags situationer, siger skovrider og projektchef Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet.

Billeder af krondyret, der angiveligt led en langsom og pinefuld død efter at have fået en klov i klemme i hegnet, har de seneste dage floreret på sociale medier.

Tidligere på efteråret hang et rådyr fast i hegnet og måtte aflives af en landmand.

- Vi har kendskab til to dyr, der konkret har siddet fast, et krondyr og et rådyr.

- Så ved vi, at der er fundet et mindre antal hjortedyr i nærheden af hegnet, som er kommet til skade. Måske fordi de har siddet fast. Men der kan også være andre årsager, siger Bent Rasmussen.

Naturstyrelsen har taget kontakt til udvalgte lodsejere og jægerrepræsentanter for at finde en løsning på problemet.

- Vi prøver på at finde en teknisk løsning, så ben og klove ikke kan komme ind i maskerne og sætte sig fast.

- Det kan være noget med at gøre de øverste 60 centimeter af hegnet mere fintmasket på udvalgte strækninger, men det kan også være en anden teknisk løsning, siger han.

Der vil efter skovriderens mening ikke være behov for at justere hegnet på hele strækningen.

Det vil kun være nødvendigt de steder, hvor rå- og kronvildt ynder at springe over.

- Vi har fra starten vidst, at der i et eller andet omfang vil være dyr, der kommer til skade i hegnet. Sådan er det, uanset hvor man sætter hegn op.

- Så det handler om at minimere risikoen for, at der sker skader, mest muligt, siger skovrideren.

Han forventer, at en løsning på problemet kan være klar i begyndelsen af det nye år.

Der er ifølge skovrideren luft i budgettet til justering af hegnet.

Oprindeligt var der afsat 80 millioner kroner til hegnet, men indtil videre lyder regningen på cirka 45 millioner kroner.

/ritzau/