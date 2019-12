Et sønderjysk kaffebord, som skulle krydse grænsen i anledning af 100-året for genforeningen, er aflyst.

Det knap 70 kilometer lange vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse er skyld i, at en fest i anledningen af 100-året for genforeningen bliver aflyst.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det var ellers planen, at et langt sønderjysk kagebord skulle sættes op over den dansk-tyske grænse ved Rønsdam-grænseovergangen mellem Bov og Niehuus øst for Padborg den 20. juni 2020 i forbindelse med fejringen.

Idéen med festen tværs over grænsen blev dog født, inden den tidligere VLAK-regering fik opført det halvandet meter høje vildsvinehegn gennem Slesvig.

Og nu, hvor det står der, vil det være for sært at lade kagebordet gå igennem lågen i hegnet ved Rønsdam-overgangen, lyder det fra arrangørerne.

Initiativtagerne var på dansk side Padborg Friluftsscene og venskabsforeningen Alte Schule Niehuus på den tyske side, samt en stribe foreninger og institutioner på begge sider af grænsen.

Det var Alte Schule Niehuus' formand, Karl Hermann Rathje, der tog den endelige beslutning om at aflyse festen.

- Det vil vi ikke, fordi vi er ærgerlige over vildsvinehegnet. Vi sætter os ikke dér efter 100 år, når man med Schengenaftalen i 2001 afskaffede grænsekontrollen, siger han til Flensborg Avis ifølge Kristeligt Dagblad.

Ninna Schrum, der er næstformand for Padborg Friluftsscene og dansk ansvarlig for flere genforeningsaktiviteter, fortæller til Kristeligt Dagblad, at hun er ked af, at festen ikke bliver til noget, men at hun respekterer beslutningen.

- Hegnet vækker stærke følelser og er ødelæggende for os, der bor i området. Det er træls, når vi går tur og ikke godt for samhørigheden.

- Ved at sætte hegnet langs grænsen, får det også en uheldig signalværdi. Man skulle nok have overvejet at sætte det længere inde i landet, siger hun.

I stedet for kagebordet over grænsen er danskerne inviteret 500 meter sydpå til frokostjazz.

/ritzau/