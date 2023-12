Antallet af parkeringspladser i hovedstaden har de seneste år været svagt faldende samtidig med, at antallet af personbiler er steget kraftigt. Når Københavns Borgerrepræsentation mødes senere torsdag, skal der tages stilling til, om antallet af parkeringspladser skal skæres yderligere.

Men muligheden for altid at være sikret en parkeringsplads tæt på hjemmet er stadig mulig – hvis du har pengepungen i orden vel at mærke.

For der er godt gang i markedet for private parkeringspladser.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

De private parkeringspladser ligger ofte placeret i kælderen i nybyggeri, og her kan du få din helt egne private parkeringsplads med i købet til den nye lejlighed. Prisen sniger sig i nogle tilfælde op på én million kroner.

– Da PFA byggede på Nordø i Nordhavn, fik de mulighed for at grave op og lave P-pladser. Hovedparten af dem var allokeret til erhverv, men vi fik mulighed for at sælge P-pladser til nogle af lejlighederne. Dem solgte vi for en million kroner stykket. Flere var interesseret i mere end en plads, fortæller Kristian Lützau, indehaver af ejendomsmæglerforretningen Lützau til TV 2 Kosmopol.

En svensk bil holdt i 2019 ulovligt parkeret i så lang tid på Frederiksberg, at bilens ejer nåede at få udskrevet hele 18 bøder. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere En svensk bil holdt i 2019 ulovligt parkeret i så lang tid på Frederiksberg, at bilens ejer nåede at få udskrevet hele 18 bøder. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Der er stor interesse for de private parkeringspladser, og før inflation og rentestigninger kunne det sågar være en god forretning at købe en privat plads, fremfor at leje en plads til 2000 kroner per måned, mener ejendomsmægleren.

Det er to forslag, som Københavns Borgerrepræsentation skal tage stilling til torsdag, der på hver sin måde, vil indskrænke antallet af offentlige parkeringspladser.

Det ene forslag går på at omdanne en række veje til såkaldte bylivsgadeprojekter, der vil betyde, at bilerne må lade pladsen, for at gøre plads til flere grønne arealer og 'opholdsrum'. 30 offentlige parkeringspladser må lade livet, hvis forslaget bliver stemt igennem.

Forslag nummer to vil, hvis det bliver vedtaget, omdanne flere offentlige pladser til erhvervspladser, så det bliver nemme for eksempelvis håndværkere at parkere.