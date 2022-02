Under coronanedlukningen sidste år valfartede danskerne til feriehusene – mange gør det også i år, og det er særligt vinterferien i uge 7, der er populær.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I februar 2021 var det særligt de danske gæster, der bookede feriehuse, men i år er tyskerne også vendt tilbage.

I år har danskerne booket færre ferieuger i februar end sidste år, men der er stadig en lille stigning over det samlede antal bookinger, skriver Danmarks Statistik.

I alt er der booket 10.481 husuger i februar, hvoraf danskerne står for lige over halvdelen med 5.549 bookinger, mens tyskerne rykker ind i 4.749 uger, hvilket er mere end en fordobling fra sidste år, hvor de stod for 2.215 bookede husuger. De resterende 183 bookinger er foretaget af andre udenlandske gæster.

Det er blot én uge, der giver danskerne føringen over gæsterne fra nabolandet mod syd – uge 7.

Mens udlejningerne til tyske gæster er spredt jævnt over hele februar måned, sker der nemlig mere end en seksdobling i antallet af danske feriehusgæster fra omkring 500 bookede huse per døgn i uge 6 til over 3.000 i uge 7.

»De fleste holder vinterferie i uge 7, og det er her, vi kan se den største interesse i feriehusene blandt danske gæster. I nogle kommuner ligger vinterferien i uge 8, så derfor ligger antallet af gæster også højere denne uge end ellers for måneden. Skoleferierne ligger anderledes i Tyskland, så derfor ser vi ikke de samme udsving i de tyske gæsters feriemønster,« forklarer Paul Lubson, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

Hos DanCenter, der udlejer feriehuse, mærker de også stor interesse for feriehusudlejningerne i Aarhus-området, omend den er mindre end sidste år.

»Sidste år oplevede vi en ekstraordinær efterspørgsel på sommerhuse i hele landet i uge 7, hvor særligt danske gæster søgte mod landets sommerhuse under den daværende coronanedlukning. Derfor er det ikke en overraskelse, at vi i år ser en mindre tilbagegang i bookingtallene sammenlignet med samme tidspunkt i 2021,« siger PR-konsulent Mie Møller Nielsen til B.T. på vegne af DanCenter, der fortsætter:

»Trods dette ser vi en overordnet positiv bookingtendens, og vi er meget glade for, at mange gæster fortsat søger mod vores sommerhuse i Midtjylland. Helt konkret oplever vi blandt andet, at det gennemsnitlige antal dage per booking og antallet af gæster per reservation forbliver på samme niveau med henholdsvis fem dage og seks gæster.«