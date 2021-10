Uge 42 er for mange Nordjyder lig med hygge, afslapning og ferie. Men børnefamilierne er langt fra de eneste, der hygger sig.

Tal fra Alm. Brand viser, at langfingrede, ubudne gæster er mest aktive i de mørke efterårs- og vintermåneder. Således sker 57 procent af landets indbrud i netop denne periode.

»Når det bliver tidligt mørkt, får indbrudstyvene flere timer med arbejdsro, hvor de kan agere uden at vække opsigt. Desuden er naboerne ikke så meget udenfor i vintermånederne, hvilket betyder, at risikoen for at blive opdaget er mindre end på en lys sommeraften, hvor der sker en masse i kvarteret,« siger Brian Wahl Olsen, direktør for skadepartnerskaber og forebyggelse i Alm. Brand.

Og i Nordjylland er der specielt en uge, hvor tallene nærmest eksploderer.

Opgørelser fra Alm. Brand viser, at der i uge 42 sker en stigning i antallet af indbrud på hele 125 procent – sammenlignet med uge 41.

Det bedste råd mod indbrud handler ifølge Brian Wahl Olsen om noget så simpelt som lys.

Direktøren fortæller, at tyvene altid går efter huse, hvor der er mørkt, og hvor al lys er slukket.

Derfor er det bedste råd at have lys tændt i boligen, når du ikke er hjemme.

Forsikringsselskabet har desuden samlet en større bunke af råd til, hvad du kan gøre, hvis du vil undgå at komme hjem til et gennemrodet og bestjålet hus efter en eller flere hyggelige feriedage: