»Hvis vi sætter heste bag et hegn, så har vi mennesker et ansvar.«

Ordene kommer fra en oprevet Marianne Johannsen, efter B.T. torsdag skrev om det såkaldte 'rewilding'-eksperiment i Mols Bjerge.

Et projekt, som vil genskabe vildt natur, der ellers er gået tabt i Danmark. Det betyder, at dyrene skal leve vildt og derfor ikke bliver fodret.

Derfor tager dyrene på om sommeren, når føden er rigelig, og taber sig om vinteren, når føden er knap.

Men når man siger A, må man også sige B, mener 65-årig Marianne Johannsen fra Skive.

»Det er ikke det frie liv, når vi sætter hestene ind bag et pigtrådshegn. Vi blander os i naturen ved at gøre det. Og når vi sætter dem bag et hegn, har vi også et ansvar for, at de ikke sulter og lider,« siger hun og bliver følelsesladet:

»Jeg bliver simpelthen så ked af det og vred over, at folk kan behandle dyr sådan, når man sætter dem ind bag hegn. Bliver harm over, at man bruger dyr som redskaber til et formål, som de kalder biodiversitet.«

I Mariannes optimale verden ville man lade hestene gå ude om sommeren, hvor der er mad nok i naturen, og så fodre dem om vinteren, hvor den er knap.

Og hvis hun selv fik muligheden for at fodre hestene, og derved påvirke 'rewilding'-eksperimentet, ville hun gøre det uden at tøve.

»Hvis jeg havde en lastbil, ville jeg fylde den med græs og halm og køre hen og fodre dem. Og hvis nogen kom og fjernede det, ja, så ved jeg ikke, hvordan jeg ville reagere. Det er usmageligt,« siger hun og henviser til videoer, der florer på sociale medier, hvor en mand fjerner halm, der er blevet lagt ind til de vilde heste.

Om Rewilding Mols Rewilding Mols på Molslaboratoriet blev indviet den 26. november 2016 og er et af de mest ambitiøse rewildingprojekter i Danmark. Med 120 hektar omfattet af projektet er det beskedent af størrelse, men naturen er mere varieret og artsrig end de fleste andre steder, og graden af menneskelig indgriben er reduceret til et minimum. Der er offentlig adgang overalt på arealerne, og der afholdes mange guidede ture. Bemærk, at heste og kvæg lever vildt og er ganske sky og aldrig opsøgende. Det er strengt forbudt at fodre, og man skal altid holde god afstand til dyrene. Etableringen af Rewilding Mols blev i 2016 støttet med 1,2 millioner kroner af Den Danske Naturfond. Projektet modtager ingen offentlig støtte og finansieres af den ordinære drift, brugerbetaling og frivillige bidrag. Kilde: Naturhistorisk Museum Aarhus.

På Naturhistorisk Museum Aarhus' hjemmeside står der, at Rewilding Mols kører efter ét eneste princip: At overholde de love, som et sådant areal og dyrehold er underlagt. Og at dyrene desuden tilses hver dag året rundt.

Men det princip, mener Marianne ikke, at man overholder. Og faktisk er hun så forarget over dyrenes tilstand, at hun heller ikke vil tøve med at sende en anmeldelse til politiet.

Og hun er langtfra den eneste.

Østjyllands Politi har nemlig modtaget mange anmeldelser af 'rewilding'-eksperimentet.

»Vi kan sige, at vi har fået en lang række anmeldelser i forhold til dyreholdene i Mols Bjerge, heriblandt hos Molslaboratoriet. I den forbindelse har vi flere gange været på kontrol for at besigtige dyrene og forholdene hos Molslaboratoriet, blandt andet sammen med embedsdyrlægen.«

Sådan lyder det fra Østjyllands Politi, der dog kun har foretaget én sigtelse:

»I maj sidste år valgte vi at foretage sigtelse, da en hest havde fået nogle sår på halsen på grund af et gps-halsbånd, den havde på. Men derudover har vi ikke fundet en anledning til at foretage sigtelser, da vi ikke har ment, at der har været overtrædelser af dyreværnsloven hos Molslaboratoriet.«

Bo Skaarup, der er museumsdirektør for Naturhistorisk Museum Aarhus, som står bag projektet, ønsker ikke at kommentere anmeldelserne.

»Men jeg vil dog gerne pointere, at vi bestemt anerkender alle menneskers ret til at udtrykke deres bekymring. Vi indgår gerne i dialog med alle, blot det sker på ordentlige vilkår. Og vi forbeholder os også ret til at udføre museets arbejde med indsamling, forskning og formidling i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning,« siger han.