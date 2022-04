Fletstole, træreoler, vaskemaskine og Anders And-blade – det hele ligger i dynger tilsølet i mudder og slam.

En vandret linje på vægge og døre afslører, præcis hvor højt vandstanden pludselig stod i kælderen.

Vilde billeder viser nu, hvordan en oversvømmelse fuldstændig har raseret Ulf Haxens hjem, efter der gik hul på en ‘vandmotorvej’ i Lyngby søndag morgen.

»Det er synet af en katastrofe. Intet står på sin plads, alt er indsvøbt i mudder, og der er ting, der svømmer rundt i vand. Det er et syn for guder,« siger 88-årige Ulf Haxen.

En vandret linje på dør og væg viser, hvor højt vandet stod under oversvømmelsen. Privatfoto Vis mere En vandret linje på dør og væg viser, hvor højt vandet stod under oversvømmelsen. Privatfoto

Han var i sommerhus med sin hustru, da han fik et foruroligende opkald.

»Vi fik besked om, at der var gået hul på et hovedrør, og at det nærmest lignede Victoria-vandfaldene,« siger han.

Videooptagelser viser, hvordan vand under enormt tryk fossede ud fra det 40 centimeter i diameter store brud på et såkaldt transportrør, der fungerer som en motorvej for vandforsyning til flere boligområder i Lyngby, herunder Færøvej, hvor Ulf Haxen bor.

Bruddet er sket på en sti, der løber langs en skråning bag Ulf Haxens have. Herfra kunne vandmasserne styre direkte mod den sagesløse husejers kælder.

Døren i kælderen har givet efter for vandtrykket, hvorefter vandet har smadret inventaret. Privatfoto Vis mere Døren i kælderen har givet efter for vandtrykket, hvorefter vandet har smadret inventaret. Privatfoto

»Vandet har ramt med en mægtig kraft. Der har været sådan et tryk, at det har smadret dørene og lukket en flodbølge ind,« siger Ulf Haxen, da han mandag besigtiger skaderne.

Forsyningen i Lyngby-Taarbæk er bekendt med omkring 25 haver, der er ramt af oversvømmelserne, mens mellem seks og otte kældre er omfattet af vandskader, oplyses det.

Ulf Haxen fortæller, at vandet i kælderen nåede op til 1,8 meter i højden. Hårde hvidevarer er med sikkerhed ødelagt, og umiddelbart er der ikke meget, der står til at redde.

Videooptagelser fra et af nabohusene viser, hvordan vandet udenfor står op til kanten af kældervinduet, mens det driver ind langs siden på yderdøren.

Ved et af Ulf Haxens naboer ses vandet fylde hele trappenedgangen til kælderen. Privatfoto Vis mere Ved et af Ulf Haxens naboer ses vandet fylde hele trappenedgangen til kælderen. Privatfoto

»Der er mange, der er bekymrede for, hvor store skader der er tale om, om vandet har angrebet fundamenterne i husene. Det kan gå hen og blive et vanskeligt forsikringsspørgsmål,« siger husejeren, der som tidligere førstebibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek er særligt bekymret for, at nogle af hans helt særlige bøger er gået tabt:

»Jeg frygter det værste. Bøgerne har i høj grad betydning for mit arbejde. Det er mine egne private bøger, som ikke lige er til at skaffe igen. Det er hovedværker, grundbøger og tidsskriftserier inden for mit forskningsområde, det orientalske område,« siger han.

Forsyningen i Lyngby-Taarbæk oplyser, at der er konstateret en tæring, hvor bruddet er sket. Der finder fortsat undersøgelser sted, der skal konkludere, hvordan et så alvorligt brud kunne opstå midt i villakvarteret i Lyngby.

Der er ikke meget, der står til at blive reddet i Ulf Haxens kælder. Vis mere Der er ikke meget, der står til at blive reddet i Ulf Haxens kælder.

Bruddet på transportledningen skete søndag kort før klokken 05.21, hvor vandvagten opdagede, at der blev pumpet rigtig meget vand ud, samtidig med at vandtrykket faldt, oplyser forsyningen.

Knap en time senere stod det klart, hvor galt det stod til, da en vandsøjle på 1,5 meter stod op i luften over vandledningen.

Af hensyn til ikke at risikere flere brud på vandledningen blev vandtrykket gradvist sænket frem mod klokken ni, hvor der blev helt lukket for vandet.