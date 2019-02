For Mikael Bertelsen var Danmarks Akvarium i Charlottenlund et magisk sted, da han var barn. I dag er de gamle tanke langt fra fordums storhed.

Det kunne programchefen for Radio24syv se ved selvsyn, da han søndag besøgte de gamle bygninger sammen med sin datter.

»Det var et drømmetrip at gå ind på akvariet som barn,« fortæller han til B.T. og fortsætter:

»Da jeg var barn, var jeg akvarieentusiast og byggede mine egne akvarier, så Danmarks Akvarium var et meget specielt sted for mig.«

Danmarks Akvarium inden det lukkede i 2012. Foto: Privat foto Vis mere Danmarks Akvarium inden det lukkede i 2012. Foto: Privat foto

Mikael Bertelsen kan stadig huske fornemmelsen af at træde ind gennem dørene og gå op til receptionsdisken for at betale éntre hos de ældre damer, der sad der.

I dag er fordørene væk, og det samme er damerne. Receptionsdisken står der stadig, men den er ødelagt af hærværk og mange års forfald.

Siden Danmarks Akvarium flyttede fisk og personale fra den mondæne adresse på Strandvejen nord for København til Den Blå Planet på Amager i 2012, har bygningerne stået tomme.

Planerne har været mange, men de er alle faldet igennem.

Danmarks Akvarium Akvariet er tegnet af C.O. Gjerløv-Knudsen og åbnede i 1939. Det blev grundlagt af fiske- og adfærdsbiologen Mogens Højgaard og hans far, civilingeniør Knud Højgaard, der finansierede byggeriet. Akvariet var alle årene drevet af en erhvervsdrivende fond, som ikke modtog offentlig støtte. Danmarks Akvarium havde alle årene lagt meget vægt på formidling og forskning, hvilket positionerede det internationalt. I Danmarks Akvarium fandtes over 3.000 fisk og vanddyr fordelt på 70 akvarier med over 80.000 liter vand.

Først var det meningen, at der skulle indrettes et galleri på stedet.

Da det ikke blev til noget, skulle bygningerne i stedet bruges som kulturhus, derefter ungdomsboliger, og senest blev det besluttet, at der skulle bygges restauranter, wellness, fitness og kulturelle aktiviteter.

Byggeriet skulle have været færdigt i efteråret 2018. I dag er det endnu ikke påbegyndt.

Mikael Bertelsen fortæller, at stedet er i forfald, men alligevel bliver det stadig brugt.

Der er graffiti overalt i Danmarks Akvarium i Charlottenlund. Foto: Privat foto Vis mere Der er graffiti overalt i Danmarks Akvarium i Charlottenlund. Foto: Privat foto

En efterladt sovepose og gammelt kinesisk takeaway tyder på, at der har boet nogen.

Og stedet bærer også præg af, at den lokale ungdom udnytter de efterladte omgivelser til en slags autonomt forsamlingshus, hvor de maler graffiti og holder fester.

»Jeg tog billederne, fordi jeg kom til at tænke på den her ’10 year challenge’, og der kunne jeg ikke lade være med at tænke, at dette var noget af en deroute, hvis den challenge gælder for bygninger,« siger Mikael Bertelsen, som er ked af, at hans barndoms drømmested er endt, som det er.

»Magien er demaskeret,« afslutter han.