Det har været lidt af en weekend i Lotto-land. Hele syv nye millionærer er fundet i det, Danske Spil selv kalder for en 'vanvittig millionærweekend'.

Herunder kan du finde ud af, hvor million-kuponerne er købt - og dermed blive klogere på, om du selv skulle være en af de heldige.

De to første millionærer blev allerede fundet, inden weekenden for alvor var sat ind.

Det skete, da to danske spillere vandt sig en andenpræmie i Eurojackpot.

Det kastede en gevinst på 2.342.141 kroner af sig til en person fra Gentofte Kommune, der har plusabonnement hos Danske Spil, samt en person, som har købt sin kupon i Meny i Støvring - sidstnævnte har endnu ikke meldt sig, så tjek gerne din kupon en ekstra gang.

Men weekendens millionbonaza var først lige begyndt.

For allerede lørdag blev flere nye millionærer fundet. Det skete, da puljen på seks millioner i Lotto blev vundet af tre forskellige personer.

De kan dermed se frem til to millioner kroner hver. Men det er langt fra sikkert, de er klar over det endnu.

To af lørdagens nyslåede millionærer har et abonnement og vil derfor blive kontaktet af Danske Spil. De kommer fra henholdsvis Gladsaxe Kommune og Grønland.

Den sidste kupon er købt i en fysisk butik.

Derfor skal folk, som har været forbi Kiosken på Jørgen Pedersens Vej 10 i Esbjerg og ladet sig friste, lige tjekke deres kupon med vindertallene, lyder opfordringen.

Weekendens to sidste nye millionærer har ret beset ikke vundet de rare kroner ved at være heldig med de rigtige tal.

De er i stedet blevet udtrukket som en del af Danske Spils såkaldte 'millionærgaranti', hvor der hver uge trækkes lod om et par ekstra millioner blandt alle spillede rækker.

Og her har to personer - der ikke umiddelbart havde gevinst - været heldige alligevel.

De har købt deres kuponer hos henholdsvis Shell på Kongevejen i Gråsten og hos Dagli'Brugsen på Ringstedvej i Mørkøv.

Da der ikke er tale om to vinderkuponer, så lyder opfordringen fra Danske Spil, at man nok bør vente med at smide de gevinstløse kuponer ud, inden man får tjekket, om man skulle være blandt de nyslåede millionærer.