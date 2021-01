»Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener, og selvfølgelig skal man dyrke sex også som single i en tid med corona.«

Opfordringen fra Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, om at holde fast i sexlivet under coronapandemien er gået verden rundt.

Men meget tyder på, at det ikke blot var nattelivet, der lukkede ned under den første coronanedlukning i foråret 2020, men også mange unges – især singlers – sexliv.

Antallet af smittetilfælde med klamydia, som smitter ved ubeskyttet sex og især rammer unge, faldt nemlig drastisk i foråret 2020, viser tal, som B.T. har trukket hos og fået bekræftet af Statens Serum Institut (SSI).

Eller som Steen Hoffmann, overlæge på SSI og speciallæge i klinisk mikrobiologi, meget prosaisk udtrykker det:

»Jeg vil antage, at kontaktintensiteten på barer, cafeer og lignende steder har været lavere end normalt i disse måneder (marts-maj 2020, red.), og det gennemsnitlige antal partnere har formentlig også været mindre end normalt.«

Han tilføjer:

»Nedlukningen har sandsynligvis ført til, at folk – især de unge mellem 15 og 29 år, som tegner sig for cirka 85 procent af klamydiatilfældene – har truffet færre bekendtskaber på barer, cafeer og lignende steder. Derfor har der også været mindre sex og dermed også færre seksuelt overførbare infektioner. Det er en ret plausibel forklaring på tallene.«

Udviklingen i antallet af klamydiatilfælde følger nedlukningen i foråret 2020 påfaldende tæt:

Klamydia havde en fest i januar og februar 2020, hvor antallet af klamydiatilfælde steg med henholdsvis otte og 15 procent sammenlignet med samme periode i 2019.

Men så tonede statsminister Mette Frederiksen frem med alvorstunge øjne og lukkede Danmark ned 11. marts.

Fra det øjeblik var det slut med at danse tæt på natklubberne eller flirte i baren på cafeer og værtshuse. Nu skulle der holdes afstand, og det blev der – også under dynerne.

Antallet af klamydiatilfælde faldt med hele 25 procent i marts, 27 procent i april og 15 procent i maj sammenlignet med samme periode i 2019.

I maj blev samfundet gradvist lukket op.

Fra 18. maj kunne vi igen gå på café, restaurant og værtshus, og 8. juni blev forsamlingsforbuddet hævet fra 10 til 50 personer. Effekten udeblev ikke:

'Kontaktintensiteten', som Steen Hoffmann udtrykker det, steg både over og under dynerne, og i juni 2020 var antallet af klamydiatilfælde tilbage på samme niveau som juni året før.

Det er selvsagt positivt, at færre unge blev smittet med klamydia under nedlukningen i foråret.

Men når nu 'sex er godt', og 'sex er sundt', som Søren Brostrøm sagde, hvor godt er det så, at den seksuelle aktivitet blandt unge efter alt at dømme dykkede markant under forårets nedlukning og formentlig også er faldet igen under denne vinters nedlukning?

Der er grund til bekymring eller i hvert fald skærpet opmærksomhed, mener Christian Graugaard, læge og sexologiprofessor på Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet og medforfatter til den store kortlægning af danskernes sexliv, Projekt SEXUS.

»Vi ved generelt, at hvis der er et misforhold mellem dine seksuelle lyster og behov og det sexliv, du rent faktisk er i stand til at have, så kan det koste på sundhed og trivsel,« siger Christian Graugaard.

Sundhedsstyrelsens råd til dating og sex under coronapandemien Coronavirus kan smitte gennem dråber, der overføres ved tæt kontakt, for eksempel kys. Gode råd: Gå kun på date og dyrk kun sex, hvis alle parter er raske.

Dyrk så vidt muligt kun sex med din faste partner eller så få partnere som muligt.

Husk god håndhygiejne. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Han påpeger, at man eksempelvis går glip af det såkaldte kærlighedshormon, oxytocin, som udskilles ved kys, hudkontakt og sex og giver en følelse af velvære og samhørighed.

Ud over denne biologiske konsekvens peger han på mulige negative psykologisk og sociale konsekvenser, når der lukkes ned for sexlivet.

»Det kan for eksempel give sig udslag i frustrationer, lavt selvværd, dårligt humør, generel mistrivsel og manglende overskud til problemhåndtering. Jeg siger bestemt ikke, at det er tilfældet for alle unge, men at det principielt er nogle af de konsekvenser, fraværet af sex kan have.«

Også hos Sex & Samfund vækker faldet i aktiviteten på lagnerne bekymring.

»Mindre sex er ikke godt. Man kan opleve hudsult og få en følelse af at være endnu mere isoleret. Sex er også en måde, vi danner relationer og samhørighed med hinanden på,« siger Signe Nebelong, sociolog og analyseansvarlig i Sex & Samfund.

»Og det kan være særligt uheldigt for unge, der er ved at danne og udforske deres seksualitet, at de lige pludselig stopper med at have sex. Det er for eksempel nu, de er ved at lære deres egne og andres grænser at kende.«

Christian Graugaard mener, at det vil være yderst relevant at følge op på danskernes seksuelle trivsel under og efter coronapandemien.

»Jeg vil som forsker holde et vågent øje med det her, for vi må forvente, at der vil komme negative konsekvenser, ikke mindst blandt de unge, som jo er i fuld gang med at opdage og udvikle deres seksualitet.«