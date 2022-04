Politiet er her til formiddag sejlet ud på Kattegat og har bedt de demonstranter, der siden torsdag har demonstreret på vandet, om at rykke sig.

»Vi har konkret bedt Green Peaces demonstranter om at flytte sig på afstand af olietankerne,« siger fungerende vicepolitiinspektør Lasse Kragh, Nordjyllands Politi.

De har altså ikke hevet aktivisterne i land.

Men meldingen fra politiet betyder med al sandsynlighed, at det, som demonstranterne har kæmpet imod i et døgn, nok snart vil ske.

Skibet Seaoath vil omlaste olie til skibet Pertamina Prime.

Det har nemlig været umuligt for de to skibe at gennemføre omlastningen, mens demonstranterne har ligget klods op af det ene skib. Når de rykker sig, bliver der plads til, at skibene kan flytte olien.

Olien stammer ifølge demonstranterne fra Rusland, og er på den måde indirekte med til at holde Putins krig mod Ukraine kørende økonomisk.

Sune Sheller, kampagne- og programchef i Greenpeace, har været på vandet hele natten, og er stolt af demonstranternes indsats.

»Vi er rigtig stolte af, at vi efter to ugers gentagende forsøg lykkedes med at blokere 100.000 tons russisk olie i næsten et døgn,« siger han og fortsætter:

»Nu opfordrer vi endnu engang på det kraftigste politikerne til at overtage opgaven fra os og indføre et forbud mod al import og omlastning af russisk olie.«

