»Det minder mest af alt om en professionel MMA-kamp eller lignende, hvor der bliver slået hårdt med knytnæve i ansigtet. Jeg er chokeret over, hvor voldsomt det er,« siger Kristjan Lange til B.T.

Han er far til to drenge, som går på Sindal Skole i Nordjylland, hvor der for nyligt blev arrangeret et slagsmål i et frikvarter mellem nogle af skolens elever.

Andre elever i alderen 12 til 16 år så på og filmede episoden, før nogle lærere fandt ud af, hvad der foregik og stoppede det.

Videomaterialet var dog allerede blevet delt mellem eleverne på sociale medier, og det er de billeder, der har rystet Kristjan Lange.

»Jeg kan faktisk godt lide at se kampsport engang imellem på TV, men det foregår jo også professionelt og under kontrollerede rammer og forhold. Det er noget helt andet, når det pludselig er i frikvarteret på dine børns skole,« lyder det videre.



Ikke utryg - men holder øje

Kristjan Langes ene søn overværede episoden, som heldigvis ikke er hverdagskost på skolen. Han er da heller ikke utryg ved tanken om at sende sine børn i skole i Sindal, men holder øje med, hvilket slæng de omgiver sig med.



»Det tror jeg er helt naturligt og noget, de fleste forældre ville gøre. Jeg er ikke interesseret i, at de skal blive del af en kultur eller et miljø, hvor sådan noget foregår,« siger Kristjan Lange.



Han fortæller også, at skolen skriver på forældreintranettet, at man har taget hånd om episoderne, og at forældre opfordres til at slette videoen. Derudover skulle den ene af de implicerede elever være blevet bortvist i en periode på grund af slåskampen.



Skolen skal håndtere det

Skoledistriktsleder for Sindal, Bindslev og Lendum, Lars Brøndum Leed, tager afstand til episoden. Han siger til TV2 Nord:



»Det går stærkt i dag på de sociale medier. Som skole kan vi ikke gøre ret meget andet end at opfordre forældre til at tage en snak om, hvad det er, man deler og ikke deler... vi har med unge mennesker at gøre, og der opstår ind imellem nogle ting, og det er vores opgave som skole at håndtere det.«



Skoledistrikslederen forsikrer desuden om, at man i fremtiden vil være opmærksom på lignende episoder, og at man vil imødekomme eventuel utryghed.



»Hvis forældrene er utrygge, vil jeg sige, at de til enhver tid skal tage kontakt til os som skole, og så vil de blive mødt med forståelse,« siger Lars Brøndum Leed videre.

Episoden i Nordjylland kommer efter flere lignende historier om slåskampe på skoler. Blandt andet som et fødselsdagsritual på Roskilde Katedralskole.