Nicolai fik lokket sin kæreste med op på tagterrassen, hvor han havde planlagt en vild overraskelse. Og den virkede.

42-årige Nicolai Nissen fra Aalborg havde lagt store planer for, hvordan han skulle fri til sin kæreste, Paola Polanco. Det skulle nemlig foregå på en ganske særlig måde.

Gennem det seneste halvandet år har han forsøgt tre gange at finde det helt rigtige øjeblik, men det har ikke været let.

Blandt andet har en opholdstilladelse til Paola, som oprindelig kommer Den Dominikanske Republik, og coronanedlukningen sat begrænsninger for Nicolais drøm om at gøre sit frieri til noget helt særligt.

Men nu lykkedes det. Det magiske øjeblik fandt sted i går, lørdag aften midt i Aalborg, hvor parret bor.

»Vi flyttede ind for et par måneder siden, og vi har haft meget sjov med den store lysskærm, som vi har udsigt til fra vores køkken. Når vi laver mad, kommer der hurtigt mange jokes om reklamer,« fortæller Nicolai.

Og netop dette reklameskilt har nu fået en endnu mere central plads i deres liv.

»Jeg skrev til Euro Tourist, som står for at sætte reklamer på skiltet, og hørte, om jeg kunne booke tavlen klokken 19 lørdag aften. Og det kunne jeg,« lyder det fra en meget glad Nicolai.

Så stod de dér under den frostklare himmel. Den gigantiske reklamesøjle hjalp ham med at stille det store spørgsmål.

»Tavlen lyste smukt op med et billede af Paola og med teksten »Paola, I love you. Will you marry me?« – Paola, jeg elsker dig. Vil du gifte dig med mig?« fortæller Nicolai.

Nicolai Nissen havde lagt store planer for, hvordan han skulle fri til sin kæreste, Paola Polanco. Foto: Privat

Til trods for at Paola var meget forvirret over situationen og slet ikke havde gennemskuet kærestens planer, var hun hurtig til at svare:

»Selvfølgelig vil jeg det« – sådan lød svaret fra den kommende brud, inden det forelskede par kyssede og krammede hinanden.

Og så stod den ellers på fejring og romantik resten af aftenen.

»Jeg havde forberedt en lammekølle til hovedret. Men vi endte med at blive mætte af forretten og champagne – og kom først i seng klokken tre i nat«, fortæller en lidt træt, men meget lykkelig Nicolai.

Et meget lykkeligt par. Foto: Privat

Hvordan brylluppet skal fejres, afhænger, som så meget andet, af coronasituationen. Dog er Nicolai og Paola helt enige om, at festen ikke skal gå stille for sig. Så hvis det bliver muligt, deler de festen op i to. En reception herhjemme i Danmark og en i Paolas hjemland, Den Dominikanske Republik.