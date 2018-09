Det er de færreste mennesker, som oplever at skulle vælge, hvem der skal leve eller dø blandt en gruppe udvalgte mennesker. Men det blev en 9. klasse på Hadsten Skole lidt uden for Aarhus bedt om, da klassen fik en opgave, hvor den skulle netop det.

»Jeg synes, det var en usmagelig opgave. Jeg synes, det er forkert at bede børn i den alder sidde og tage stilling til, hvem der skal leve, og hvem der skal dø,« siger Morgan Vedholm, der skulle løse opgaven, da han gik i 9. klasse på skolen for to år siden.

Hver enkelt elev skulle forestille sig, at de var en del af et redningshold, som skulle redde otte mennesker ud af en bunker, som var ved at blive oversvømmet. Dog kunne man ikke redde alle, så eleverne måtte prioritere, hvem af disse mennesker som der var mest værdi i at redde ud i tide.

Blandt de fiktive personer i bunkeren var blandt andet en lille otteårig pige med et medfødt handicap, der gjorde, at hun sandsynligvis kun ville leve tre år mere. Der var også en aktiv pædofil mand, som til gengæld var ved at udvikle en effektiv vaccine mod alle kræfttyper.

Her er opgaven, som 9. klasse på Hadsten Skole skulle løse. I opgaven skal eleverne vælge mellem, hvilke mennesker der skal reddes fra en livstruende situation, og hvilke der ikke skal. Dette er første side af opgaven. Side 2 rummer resten af opgaveformuleringen og kan findes her på siden. Vis mere Her er opgaven, som 9. klasse på Hadsten Skole skulle løse. I opgaven skal eleverne vælge mellem, hvilke mennesker der skal reddes fra en livstruende situation, og hvilke der ikke skal. Dette er første side af opgaven. Side 2 rummer resten af opgaveformuleringen og kan findes her på siden. Side 2 i opgaven. Har du ikke læst side 1, så kan du finde den her på siden. Vis mere Side 2 i opgaven. Har du ikke læst side 1, så kan du finde den her på siden.

Desuden var der en fundamentalistisk muslim, der skulle giftes med sin kusine, en arbejdsløs kunstner, en tidligere rocker, der var blevet kristen, selveste kronprinsesse Mary og flere andre.

Børnene havde 10 minutter til at prioritere, hvem af disse personer som burde reddes. De måtte ikke diskutere opgaven med de andre elever.

Morgan Vedholm tænkte ikke så meget over opgaven, da han løste den, men i dag er han forarget over det.

»Det mærkelige var, at vi heller ikke talte om det bagefter. Læreren samlede det bare ind igen. Jeg var lidt nervøs for, om de bare ville se, om vi havde holdninger, der passede med deres egne,« siger Morgan Vedholm, der dog diskuterede opgaven lidt med kammeraterne bagefter.

Hans forældre ønsker ikke at deltage i et interview med B.T., men forklarer dog, at de deler deres søns holdning om, at opgaven er upassende.

Ifølge Morgan Vedholm var der mange af børnene, der prioriterede den fundamentalistiske muslim lavt, da han skulle giftes med sin kusine, som han ikke ville tillade tog en uddannelse.

»Jeg synes, jeg kan huske, at prinsesse Mary delte vandene lidt. Dem, der ikke kunne lide kongehuset, satte hende ret lavt. Andre prioriterede hende højt,« siger han.

Skoleleder på Hadsten Skole Kim Egeberg forklarer til B.T., at skolen har i sinde at fortsætte med opgaven eller tilsvarende opgaver.

Niels Egelund, professor i pædagogik ved Aarhus Universitet, mener til gengæld, at opgaven er skudt helt ved siden af.

»Det er ganske gruopvækkende at træffe den type beslutninger. Det er man slet ikke moden til på det tidspunkt,« siger Niels Egelund og fortsætter:

»Det er særligt helt ude i hampen, såfremt de ikke har talt om det,« siger han.

Niels Egelund mener, at opgaven kan føre til, at børnene styrkes og fastholdes i eksisterende fordomme.

»Vi lever i et samfund, der er frit og lige for alle. Det er vigtigt, at børnene lærer, at menneskeliv er vigtige i sig selv. Hvis børnene skal sidde og vælge mellem, hvad de mener om hudfarver, social baggrund eller andre ting, så bygger det fordomme op for dem,« siger han.

Familievejleder og socialpædagog Lola Jensen er enig med Niels Egelund.

»Børn i den alder skal ikke fælde dom over andre mennesker på den måde. De skal grundlæggende vide, at alle menneskeliv er vigtige at redde,« siger hun.

»Det er vigtigt for mig at sige, at jeg jo ikke var til stede, men umiddelbart så er det ikke en opgave, der former børnene i en positiv retning. Det er det ikke,« siger Lola Jensen.

Men er det ikke vigtigt, at børn også får mulighed for at diskutere etiske dilemmaer og diskutere forskellige værdier?

»Jo, men det skulle have haft en anden form, hvor børn ikke skal tage stilling på den måde,« siger Lola Jensen og fortsætter:

»Det havde været bedre, såfremt man havde lavet det som rollespil. Altså børnene kunne have fået hver en rolle, og så skulle de have prøvet at argumentere for, hvorfor lige præcis de skulle reddes. Så havde man skullet tale en person op i stedet for at tale mennesker ned,« siger hun.

Niels Egelund er dog ikke vild med ideen om rollespil heller, da han mener, at børnene stadig vil sidde og prioritere mellem andre mennesker.

»Jeg synes i det hele taget, at det er for langt ude,« siger han.

LÆS OGSÅ: Skoleleder: Derfor skal elever beslutte, om Mary skal dø