Nu har du chancen for at få fingre i en lille ø i Limfjorden.

Du skal dog også være villig til at drive et feriecenter, hvis du slår til.

Naturstyrelsen søger en forpagter til Livø – eller rettere alle feriecenterets faciliteter – for de næste fem år. Øen er på 320 hektar og har cirka ti helårsbeboere.

Får du tjansen fra januar 2022, skal du drive en kro, en købmand, overnatningshuse med i alt 270 sengepladser, en teltplads og en lystbådehavn.

»Vi søger en, der kan være vært på Livø og drive det dygtigt. En, der gør det til en god oplevelse at komme og besøge Livø,« siger skovfoged Erik Dalsgaard til B.T., der arbejder for Naturstyrelsens afdeling i Skørping, som administrerer øen.

Du skal dog være forberedt på, at der skal bestilles lidt, hvis du ender som 'kongen af Livø'.

»Man får mange besøgende, specielt når sommeren kommer. Så er der travlt,« fortæller Erik Dalsgaard.

Cirka 20.000 gæster lægger hver sommer vejen forbi øen, viser tal fra Naturstyrelsen.

Livø har meget smuk og dejlig natur, som ligger et stykke væk fra den hektiske hverdag, beskriver skovfogeden og fortæller, at der også er mulighed for at kaste sig ud i et slag petanque, fodbold eller tennis på perlen i Limfjorden.

Selve feriecenteret drives som en privat virksomhed, mens resten af øen drives af staten.

Nogle af de bygninger, som den nye forpagter kommer til at råde over på Livø. Vis mere Nogle af de bygninger, som den nye forpagter kommer til at råde over på Livø.

Er du interesseret i at eje den lille ø, der er placeret i Limfjorden cirka ti kilometer sydvest for Løgstør, ud for kysten ved Rønbjerg i Nordjylland, så kan du komme forbi og få en fremvisning 20. december efter aftale med Naturstyrelsen.

Aftalen med den nuværende forpagter, Jesper Lynge Bergholdt, udløber ved årets udgang. Aftalen med ham kunne relativ problemfrit være forlænget, hvis ikke det var, fordi der er sket økonomiske ændringer i kontraktforholdene.

Når det sker, skal øen i udbud, forklarer Erik Dalsgaard.

Jesper Lynge Bergholdt oplyser til Nordjyske, at han i disse dage sidder og skriver på en ny forretningsplan, da han har tænkt sig at byde ind på også at være forpagter de kommende fem år.

Skovfogeden siger dog til B.T., at det ikke er givet, at den tidligere forpagter kommer til at drive feriecenteret igen.

»Vi gør det åbent og ærligt, og vi giver Livø til den, vi tror, bedst kan løfte opgaven,« siger Erik Dalsgaard, men indskyder:

»Når man tidligere har haft en aftale, har man selvfølgelig den fordel, at man har været i gamet og har en indsigt.«

5. januar 2022 klokken 12 er sidste mulighed for at byde sig til som forpagter af Livø. Det sker ved henvendelse til Naturstyrelsens afdeling i Skørping.