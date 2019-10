Farmoren var som en ekstra forælder for hende, så da farmoren gik bort, var det en sorg uden lige.

Vild med dans-dommeren Marianne Eihilt mistede sin farmor for 15 år siden, og hun har hverken før eller siden oplevet at være så ulykkelig, som hun var, da hun måtte begrave et af de vigtigste mennesker i hendes liv.

45-årige Marianne Eihilt fortæller til Alt for damerne, at båndet mellem hende og farmoren var så tæt, at farmoren var som en bonus-forælder for hende:

»Jeg har været forskånet for store bump på vejen, men det var forfærdeligt, da min farmor døde. Vi har tætte bånd i min familie, og jeg så farmor næsten hver dag i min opvækst,« siger hun i interviewet og fortsætter:

Dommerne Jens Werner, Marianne Eihilt, Anne-Margrethe Laxholm og Nikolaj Hübbe. Vild med Dans sæson 16, program 6, fredag den 18. oktober 2019. Foto: Martin Sylvest Vis mere Dommerne Jens Werner, Marianne Eihilt, Anne-Margrethe Laxholm og Nikolaj Hübbe. Vild med Dans sæson 16, program 6, fredag den 18. oktober 2019. Foto: Martin Sylvest

»Hun var en slags ekstra forælder, som stod klar med en franskbrødsmad, når jeg kom hjem fra skolen. Men også efter jeg flyttede hjemmefra, bestod vores bånd. Hun døde, da jeg var i begyndelsen af 30’erne, og det medførte stor sorg og et tomrum. Jeg har ikke hverken før eller siden været så ked af det.«

Tabet var så hårdt for den karismatiske Vild med dans-dommer, at hun mistede sin tro på, at der findes et liv efter døden.

For hvis man lever videre efter sit sidste åndedrag, så vidste hun, at hendes farmor ville have sendt et tegn fra det hinsides.

Og det tegn kom aldrig.

Under Vild med dans i 2011 dansede professionelle Marianne Eihilt med Tommy Kenter. Foto: Camilla Rønde Vis mere Under Vild med dans i 2011 dansede professionelle Marianne Eihilt med Tommy Kenter. Foto: Camilla Rønde

Men den karismatiske Vild med dans-dommer, der for tiden toner frem på danskernes TV-skærme hver fredag aften, når Vild med dans bliver sendt på TV2, forsøger at lade være med at tænke for meget over døden.

Hun foretrækker at leve i nuet og leve sit liv fuldt ud, fortæller hun til Alt for damerne.

Det store ønske, hun har, er, at hun trods alt vil arve sin fars gener, forklarer hun, for han har nemlig rundet sit 81. år.

Marianne Eihilt danner par med Keld og er mor til 4-årige Frederic og 1-årige Emily.