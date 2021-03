To magnetfiskere fik lørdag formiddag en sjældent fangst på krogen, da de fiskede i åen Grenå i byen af samme navn.

Fangsten var ganske tung.

26-årige Simon Fuglsang var taget ud til åen sammen med en kammerat og kammeratens tre sønner.

»Jeg får en massiv jernkugle på krogen. Den vejer vel en fem-seks kilo. Min kammerat tager den af magneten og siger så, at det kan være, at der er sprængstof i den. Det tror jeg ikke lige, at der kan være, men jeg tager en hurtig søgning på nettet, og så kan jeg godt se se, at det kan der altså godt risikere at være,« siger han.

Det var denne kanonkugle, Simon Fuglsang fiskede op af åen. Foto: Privat foto Vis mere Det var denne kanonkugle, Simon Fuglsang fiskede op af åen. Foto: Privat foto

Simon Fuglsang og kammeraten får kuglen på land og kontakter politiet og sender dem billeder af fangsten.

Jo, den er god nok, vurderer politiet.

»Det er rigtigt, at vi får en anmeldelse om en kanonkugle i formiddags,« siger vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Tolstrup.

»Vi kan også bekræfte, at kanonkuglen er blevet afhentet af EOD, ammunitionsrydderne fra Skive Kaserne.«

Ammunitionsryddere fra Skive Kaserne undersøger kanonkuglen. Vis mere Ammunitionsryddere fra Skive Kaserne undersøger kanonkuglen.

Simon Fuglsang forklarer, at han og kammeraten afskærmede kanonkuglen fra forbipasserende på en nærliggende befærdet sti, indtil ammunitionsrydderne var fremme omkring klokken 15.15.

»De røntgenfotograferede kanonkuglen for at se, om der var sprængstof i den. De kan så se, at der en en såkaldt tændkanal i kuglen, og så tog de den med,« siger Simon Fuglsang.

Han antager, at kanonkuglen er fra 1800-tallet, og det er ikke noget dårligt bud, siger Nina Bønløkke Adamsen, leder af Grenaa Egnsarkiv og tidligere inspektør ved Museum Østjylland.

»Den kan måske stamme fra Englandskrigene i starten af 1800-tallet. Måske har man fragtet kanonkugler ned ad åen og ud til kanonbådene i forbindelse med kampen om Anholt (i 1810-1811, red.), og så kan en kugle være røget i vandet. Det er ikke noget, jeg ved, men en mulig forklaring,« siger hun.

Simon Fuglsang har blot være magnetfisker i en uges tid, men har allerede fået flere interessante ting på krogen.

»I går fangede jeg et scooterstel, og i sidste uge fangede jeg en gammel Mauser-riffel fra Anden Verdenskrig og dagen efter en del ammunition og en del af et oversavet jagtgevær,« fortæller han.

»Jeg synes, det er spændende, og så er det jo også meget godt at få ryddet op i åen.«