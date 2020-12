En mor fra Taastrup spærrede øjnene op en ekstra gang, da hendes 15-årige datter spurgte om lov til at tage til fest nytårsaften.

Festen skulle foregå på Tivoli Hotel i centrum af København.

»Hun sagde, at hendes veninder havde holdt flere fester på hotellet under coronatiden. De booker sig ind på fire-fem værelser ad gangen, og så går de ind til hinanden,« fortæller moren til B.T.

Af hensyn til sin datter ønsker hun ikke sit navn offentliggjort, men hendes identitet er redaktionen bekendt.

I det meste af 2020 har diskoteker og natklubber været lukket. Værtshuse og restauranter har haft begrænset åbningstid og er nu også helt lukkede. Det har fået de unge til at søge alternative måder at feste på.

»De unge er blevet mere kreative i forhold til at omgås restriktionerne og holde fester alligevel. Vi er nogle mødre, der er dybt bekymret over det,« fortæller moren.

Hun bryder sig ikke om, at hendes 15-årige datter bryder corona-anbefalingerne ved at rende til fester på et hotel. Derfor ringede hun straks til Tivoli Hotel.

Her kan direktør Jakob Ellermann bekræfte, at unge jævnligt forsøger at booke værelser med det formål at holde fester med op til 20 deltagere.

»Vi oplever, at flere her i coronatiden forsøger at holde fester, men det er noget, vi slår hårdt ned på, for det er ikke noget, vi skal leje værelser ud til,« siger han.

For at dæmme op for hotelfesterne har Tivoli Hotel indført en regel om, at der ikke må være gæster udover de overnattende på værelserne efter klokken 22:00.

Førhen har det været muligt for mindreårige at booke hotelovernatninger med fuldmagt fra deres forældre, men det er ikke længere tilladt, så længe der er corona.

»Vi er meget bevidste om den udfordring vi har, som ikke kun er et problem for os, men for hele branchen i københavn. De unge har ikke nogen steder at gå hen, og så tror de, at de kan leje et værelse og inviterer femten-tyve mennersker derop,« siger han.

Nytårsaften plejer at være en travl aften på Tivoli Hotel, men på grund af corona er der i år færre gæster. Alligevel har hotellet valgt at beholde det samme antal vagter som andre år - netop fordi hotellet frygter at unge vil forsøge at bruge værelserne til at holde fester.

»De tror vi ikke opdager det, men det gør vi. Og hvis der er nogen, der slipper gennem nåleøjet, så går der ikke mange timer, så er det lukket ned igen. For det lægger vi ikke hus til,« siger Jakob Ellermann.

I Taastrup er moren ikke blevet populær efter at have sat en stopper for planerne om at feste på hotellet.

»Min datter siger jeg har ødelagt nytårsaften,« siger hun.

Har du været til fest på et hotel i coronahotellet eller har du kendskab den type fester? Så send en mail til 1929@bt.dk.