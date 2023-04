I sidste uge havde pensionisten Inger Edvardsen på 74 år en rigtig trist oplevelse.

Da hun kom hjem fra en lille ferie, opdagede hun, at indbrudstyve havde brugt et koben til at brække vinduet op, og blandt andet havde stjålet nogle af hendes smykker.

»Jeg er rigtig ked af, at de har stjålet smykkerne. Det er nogle, jeg har arvet, og derfor har de affektionsværdi for mig,« siger hun.

Inger Edvardsens rækkehus ligger i et boligkvarter i en lille nordjysk by, der den seneste tid har været hårdt ramt af indbrudstyve.

De seneste to weekender har der været op mod 12 indbrud i villaer og rækkehuse på vejene Stammen, Toppen og Eshøjvej i Gistrup, som ligger ti kilometer fra Aalborg, skriver TV 2 Nord.

Nordjyllands Politi har meldt ud, at de vil gøre en særlig indsats i den lille by med 3.664 indbyggere.

Men Oluf Vang Villadsen, der er formand i Ejerlauget Toppen, tvivler dog på, at politiets indsats er nok. Så han har investeret i kameraer, der kan sættes op i de hårdt ramte kvarterer.

»Vel vidende at de nok vil skrue op for antallet af besøg herude, så tror jeg ikke, at det vil have en særlig præventiv virkning,« siger han til det regionale medie.

Nordjyllands Politi har da heller ikke villet uddybe til TV 2 Nord, hvad den særlige indsats konkret handler om.

Inger Edvardsen vil frem over sørge for, at hendes vinduer er ekstra sikrede og ikke står åbne, når hun ikke er hjemme.

Derudover har hun en klar opfordring til de andre beboere i byen.

»Sørg for at tage billeder af de ting, der har høj affektionsværdi. Det opfordrer politiet også, man gør, og ville jeg ønske, at jeg havde gjort det,« siger hun.