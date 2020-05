Natten til onsdag blev særdeles dramatisk for Nordjyllands Politi. Ordensmagten måtte således bruge flere patruljevogne for at stoppe en 31-årig mand.

Manden nægtede nemlig at køre ind til siden, da Nordjyllands Politi ville stoppe ham i forbindelse med et rutinetjek. Det skriver Nordjyske.

Og den 31-årige mand prøvede ikke kun at køre fra politiet. Han prøvede ligeledes at stikke af til fods. Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg:

»Han smed bilen ud i noget grus, og også herfra forsøgte han at stikke af. Han blev standset af en af vores hunde.«

Efterfølgende viste manden sig at være påvirket af euforiserende stoffer, mens han også havde det forbudte stof på sig.

Derfor kan den 31-årige mand nu se frem til at blive sigtet for en række lovovertrædelser.

Udover sigtelsen for besiddelse af narkotika bliver han sigtet for nogle overtrædelser af færdselsloven.

Herunder at køre til venstre for et helleanlæg.

Jess Falberg tilføjer overfor Nordjyske, at Nordjyllands Politi kender den 31-årige mand i forvejen.

Han har nemlig været i politiets søgelys i forbindelse med andre lovovertrædelser.

Det gælder blandt andet voldssager og overtrædelser af loven om euforiserende stoffer.

Politiet modtog meldingen om, at manden ikke ønskede at stoppe klokken 02.26 natten til onsdag.