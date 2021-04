Der har fredag aften været et massivt politiopbud ved Kongens Have.

Ifølge B.T.'s medarbejder på stedet har der været slagsmål, og han erfarer, at én person er kørt derfra i ambulance.

Københavns Politi bekræfter, at man har været kaldt ud til Kongens Have.

»Jeg kan med sikkerhed sige, at der har været rigtig mange mennesker i Kongens Have her til aften. Vi har modtaget anmeldelser om uhensigtsmæssig coronaadfærd og uorden. Uorden forstået på den måde, at folk har været lidt oppe at toppes,« siger Jesper Frandsen, der er vagtchef hos Københavns Politi.

Han bekræfter også, at én person er hentet af en ambulance.

»Ja, der har været en ambulance ude og hente en person, der muligvis har været udsat for vold. Vi ved det ikke med sikkerhed, fordi han ikke er i stand til at udtale sig til politiet, da han er ganske beruset,« siger vagtchefen.

Ifølge B.T.'s oplysninger har der også været uro og slagsmål ved Nørreport Station tæt på Kongens Have.

Sent fredag aften beretter politiet om, at den enorme menneskemængde, som har præget Københavns gader siden udskænkningsstederne lukkede, er skrumpet gevaldigt ind.

Alt i alt har det for ordensmagten været en aften med knald på, men de helt store uroligheder er heldigvis udeblevet siden bataljen ved Kongens Have.

»Folk er generelt taget hjem i god ro og orden,« siger vagtchef Henrik Brix fra Københavns Politi.