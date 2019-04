Hvis du er én af dem, der udlejer din lejlighed eller dit hus gennem Airbnb, så skal du være opmærksom på, at der snart kommer en ændring.

Fremover er det nemlig ikke dig selv, der skal stå for indberetningen til Skat, hvis du udlejer din bolig.

Fra den 1. juni er det derimod Airbnb, der sender oplysningerne om, hvad du tjener på udlejningen, videre til Skat. Det skriver DR.

Ændringen sker om en del af den deleøkonomiske aftale, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik sidste år.

»Det er vigtigt for at gøre det nemt for udlejerne, men også for sikre, at de betaler den rigtige skat,« siger skatteminister Karsten Lauritzen fra Venstre til DR.

Med den nye aftale må du udleje din bolig op til 70 dage om året gennem Airbnb.

Hvis du derimod vælger en udlejningstjeneste, som ikke har den samme aftale om indberetning til Skat, må du maksimalt leje din bolig ud 30 dage om året.

Airbnb blev grundlagt i 2008 og giver folk mulighed for at udleje deres hjem til andre - eller leje sig ind i andres hjem.